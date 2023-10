Ulm

Ulmer Karusselltage locken mit Attraktionen der größten Volksfeste

Plus Zum ersten Mal startet in Ulm ein Rummel im Herbst – mit vollem Fokus auf Fahrgeschäfte. Familien und Adrenalin-Freaks sollen auf ihre Kosten kommen.

Vor zweieinhalb Monaten ist das Ulmer Volksfest zu Ende gegangen, am 13. Oktober beginnt mit den ersten Karusselltagen ein neues Kapitel. Die Macher hinter dem Fest in der Friedrichsau stellen am gleichen Ort eine kleinere Veranstaltung auf die Beine, die dennoch Besonderes bietet. Der Termin soll gleich zwei Vorteile bringen.

Oliver Fischer ist einer der Geschäftsführer der Agentur VMV (Volksfeste. Märkte. Veranstaltungen) in Neu-Ulm, die neben dem Volksfest nun auch die Karusselltage organisiert. Von Freitag, 13., bis Sonntag, 22. Oktober, sind 42 Stände in der Friedrichsau aufgebaut, darunter 16 Fahrgeschäfte. Eine Woche vor dem Start wird noch ausgemessen, dann gelten die Blicke vor allem den Wetterprognosen. Kamen beim Volksfest im Juli noch rund 400.000 Menschen, setzen Fischer und seine Kollegen dieses Mal auf 80.000 bis 100.000 Besucherinnen und Besucher. "Wenn das Wetter so schön bleibt, kann das auf alle Fälle klappen", gibt sich der Volksfestmacher überzeugt. Denn: Seit dem Volksfest sind einige Wochen vergangen und bis zum Start des Weihnachtsmarkts stehen keine anderen großen Veranstaltungen an. Der Herbst bringt aber noch einen weiteren Vorteil.

