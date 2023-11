Ulm

Ulmer Künstlergilde zeigt das Lebenswerk von Johann Martin Scheible

Plus Um die Krippe des Künstlers hatte es heftigen Streit gegeben, Rassismusvorwürfe stehen im Raum. Wie es mit ihr weitergeht und welche Werke gezeigt werden.

Von Dagmar Hub

Die Plakate sind fertig: Der 150. Geburtstag des in Neu-Ulm geborenen Bildhauers und Malers Johann Martin Scheible war zwar schon früher in diesem Jahr, nun aber ehrt die Ulmer Künstlergilde ihr Gründungsmitglied mit einer Ausstellung. Dabei wird auch die expressionistische Krippe Scheibles mit allen Figuren zu sehen sein, die früher in der Advents- und Weihnachtszeit im Ulmer Münster aufgestellt war, die das Ulmer Münster zurückgegeben hat, und die jetzt im Museum Ulm aufbewahrt wird.

Das Plakat für die Ausstellung, die am 10. November eröffnet werden wird, zeigt die ganze künstlerische Bandbreite Johann Martin Scheibles: Zahlreiche Kirchen stattete er aus, darunter 1926 bis 1928 die Ulmer Martin-Luther-Kirche, und er schuf drei Reliefs der Kanzel des Ulmer Münsters. Scheible war Kunstbeauftragter der evangelischen Kirche in Württemberg. Etwa 50 seiner Gemälde werden aber ebenfalls zu sehen sein, die größtenteils aus Privatbesitz stammen: der ironische Pinselstrich Scheibles porträtierte unter anderem Sänger des Oratorienchors und andere Mitglieder der Ulmer Gesellschaft seiner Zeit. Und da ist Scheibles erste geschnitzte Krippe zu sehen. Heute wird sie von manchen als rassistisch empfunden und wurde nach bis weit über Ulm hinaus geführten Auseinandersetzungen vom Ulmer Münster zurückgegeben. In dem Gotteshaus war von 1992 bis 2019 in der Adventszeit aufgebaut.

