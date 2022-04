Ulm

Ulmer Kurde abgeschoben – Anwalt macht Landesregierung heftige Vorwürfe

Plus Anwalt Kröger spricht von einer gebrochenen Abmachung - die baden-württembergische Regierung wehrt sich. Auch die Familie des abgeschobenen Mannes meldet sich zu Wort.

Von Sebastian Mayr

Der in Ulm geborene und aufgewachsene Kurde Muhammed T. ist in der vergangenen Woche mit dem Flugzeug von Frankfurt aus in die Türkei abgeschoben worden. T. ist türkischer Staatsbürger, er ist in Deutschland straffällig geworden. Weil er in Konflikt mit türkischen nationalistischen Gruppen geraten ist, fürchtete er schlimme Folgen durch die Abschiebung. Sein Anwalt macht der baden-württembergischen Landesregierung massive Vorwürfe. Das zuständige Ministerium stellt die Lage anders dar.

