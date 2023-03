Ulm

vor 32 Min.

Ulmer Lehrer dokumentiert auf beeindruckende Art den Ukraine-Krieg

Matthias Burger, Lehrer am Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium, der sich nicht nur für die Bundesfestung, sondern auch für Aufklärung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine engagiert.

Plus Ein Lehrer am Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium hat das erste Jahr des russischen Überfalls der Ukraine in Gegenüberstellungen festgehalten. Was ihn antreibt.

Von Dagmar Hub

Als Matthias Burger, Lehrer am Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium, mit dem russischen Überfall auf die Ukraine begann, jeden Tag in seinem WhatsApp-Status ein ganz konkretes Bild einer Stelle in der Ukraine aus Friedenszeiten einem Bild exakt dieses jetzt zerstörten Ortes gegenüberzustellen, ahnte er nicht, wie lange er durchhalten würde.

