Ulmer Lyriknacht: Über die Begeisterung für das einzelne Wort

Plus Die erste Ulmer Lyriknacht war der Abschluss der lyrischen Reihe "Wandelmut" im Sommer. Veranstalterin Christine Langer freut sich über viel positive Resonanz.

Einen besseren Ort für die erste Ulmer Lyriknacht als die historische Dreifaltigkeitskapelle im Haus der Begegnung hätte die Veranstalterin und Autorin Christine Langer kaum finden können. Ähnlich müssen rund drei Dutzend Literatur-Interessierte gedacht haben, die sich dort für einzelne Worte und ausgewählte Sprache begeistern ließen. Damit endete der 15-teilige Ulmer Lyriksommer unter dem Motto "Wandelmut" im Rahmen des Literatursommers der Baden-Württemberg-Stiftung.