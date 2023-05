Ulmer Lyriksommer: In "Mary & Claire" lässt Markus Orths die Erotik sprühen

Plus Der Autor erzählt aus dem Leben der "Frankenstein"-Autorin Mary Shelley und ihrer Stiefschwester. Und zeigt sich als großartiger Vorleser.

Wenn der zweite Ulmer Lyriksommer ausgerechnet mit einem Romanautor beginnt, noch dazu mit einem, der von sich sagt, fürs Gedichteschreiben keine Gabe zu haben, dann muss das besondere Gründe haben: Das Motto des Lyriksommers heißt "Dichter dran", und Markus Orths bringt mit seinem neuen Roman "Mary & Claire" Leserinnen und Leser ganz dicht dran an das Leben der Frankenstein-Autorin Mary Shelley und ihrer Stiefschwester Claire. Orths zeigte sich in der Ulmer Stadtbibliothek als großartiger Vorleser.

Wobei Orths neuer Roman zunächst "Mary" heißen sollte und eine fiktive Biografie Mary Shelleys werden sollte. Doch Stiefschwester Claire, geboren als Clara Mary Jane Clairmont und ursprünglich "Jane" gerufen, "zeckte sich" zunehmend ins Romankonzept, erzählte Markus Orths. Sie wurde mehr und mehr zu einer greifbaren Person, zu einer be-greifbaren Person – ohne die letztlich Mary Shelley wohl nicht die geworden wäre, die sie war.