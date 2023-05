Ulmer Lyriksommer startet am Freitag: Es wird sommerlich

Der Ulmer Lyriksommer präsentiert auch in seiner zweiten Auflage Lesungen, Konzertlesungen und lyrische Aktionen mit namhaften Autoren und Autorinnen. Das steht auf dem Programm.

Der Ulmer Lyriksommer geht in seine zweite Runde. Los geht es diesen Freitag mit einer Lesung aus Markus Orths' neuem Erfolgsroman "Mary und Claire", in dem es um die Frankenstein-Autorin Mary Shelley und ihre Stiefschwester Claire Clairmont, ebenfalls Schriftstellerin, geht.

Die Poetin Christine Langer hatte die Veranstaltungsreihe vergangenes Jahr initiiert, von Juni bis Oktober fanden an verschiedenen Orten in der Stadt Aktionen statt. Vom Erfolg beflügelt, wurde inzwischen sogar ein Verein gegründet, der sich um die Durchführung von Lesungen und anderen lyrischen Veranstaltungen kümmert. Der Verein nannte sich – wohl schon passend zum gleichlautenden Motto des diesjährigen Lyriksommers – "Dichter dran". Dabei geht es heuer um eben dies, wie die Veranstalter erklären: Man will dichter dran an die Dichter, die Gedichte und die Geschichten zwischen den Zeilen.

Diese Autorinnen und Autoren kommen nach Ulm

Den Auftakt in den Lyriksommer 2023 bildet die Veranstaltung "Lyrik, Leben, Liebe" am 26. Mai in der Stadtbibliothek Ulm. Markus Orths liest aus seinem von der Presse gefeierten Roman "Mary & Claire". Im Juni folgen weitere spannende Lesungen und Talkrunden mit Nadja Küchenmeister (Mondseer Lyrikpreis, Basler Lyrikpreis) und Raoul Schrott (Peter-Huchel-Preis, Joseph-Breitbach-Preis) sowie eine kostenfreie Dichterwerkstatt am 15. Juni mit Katrin Pitz (Leonce-und-Lena-Preis), Anmeldung dazu unter projektleitung@ulmer-lyriksommer.de oder über die Vhs Ulm.

Nach einem Intermezzo mit zwei Konzertlesungen im August und September, unter anderem mit dem Ulmer Komponisten und Pianisten Dirk Maassen und dem Skan Sisu Trio, schließt der Lyriksommer mit der 2. Ulmer Lyriknacht (27. Oktober). Hier treten drei national bekannte Lyriker und Lyrikerinnen auf: Jan Wagner (Georg-Büchner-Preis, Friedrich-Hölderlin-Preis), Lisa Goldschmidt und Nico Bleutge (Erich-Fried-Preis, Jean-Paul-Preis). Über den gesamten Sommer hinweg darf das Ulmer Publikum darüber hinaus auf spezielle Aktionen des Lyriksommers (zum Beispiel lyrische Spaziergänge) gespannt sein, kündigen die Macher an.

Christine Langer ist künstlerische Leiterin des Lyriksommers, Manfred Reichert übernimmt die Projektleitung. Gefördert wird die Veranstaltungsreihe durch den Deutschen Literaturfonds und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturabteilung der Stadt Ulm sowie private Spenden. (mit AZ)

Info: Das ausführliche Programm gibt es unter ulmer-lyriksommer.de.