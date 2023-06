Ulmer Lyriksommer: Workshop und Lesung mit Katrin Pitz

Autorin Katrin Pitz, ausgezeichnet mit dem Leonce-und-Lena-Preis, kommt nach Ulm. In einem Workshop erklärt sie, was gute Gedichte ausmachen.

Aktuell findet der zweite Ulmer Lyriksommer statt. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit einer Lesung aus Markus Orths neuem Roman "Mary & Claire" geht es am Donnerstag nun weiter mit einem Workshop von Leonce-und-Lena-Preisträgerin Katrin Pitz.

Gedichte klingen, Gedichte schauen uns an, Gedichte nehmen Verbindungen auf – zu allen anderen Künsten und zu uns als Leser, heißt es in der Beschreibung zu Pitz Workshop, der am Donnerstag, 15. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr in der Ulmer Vhs stattfindet. Jeden unserer Sinne sprächen sie an, forderten sie heraus, lockten sie dorthin, wo man noch nicht nachgeschaut habe. Wie fügt sich Beobachtetes in poetische Sprache? Wie fügen sich Worte aus der Lektüre in eigene ein? Und was gilt es wieder zu streichen, um den Bildern eines Gedichts Raum und Vertrauen zu schenken? In verschiedenen Schreibübungen und im Gespräch über die entstandenen Texte nähert sich die Lyrikerin und Werkstattleiterin Katrin Pitz mit den Teilnehmenden diesen Fragen an. Wer bei dem kostenlosen Workshop mitmachen möchte, kann sich unter projektleitung@ulmer-lyriksommer.de anmelden.

Autorin liest aus ihrem Debütband

Es schließt sich eine von Udo Eberl und Christine Langer moderierte Lesung an. Sie beginnt um 19.30 im Club orange. Pitz liest aus ihrem 2022 erschienenen Debütband "auch solche tage waren immer schon da" (Elif Verlag), in dem auch der preisgekrönte Gedichtzyklus "Naturwissenschaften" enthalten ist. Katrin Pitz, geboren 1989 in Marburg, lebt und arbeitet in Darmstadt. Sie studierte Maschinenbau an der TU Darmstadt und übte anschließend verschiedene Tätigkeiten als Ingenieurin aus. Sie schreibt Lyrik und Prosa und übersetzt aus dem Spanischen und Norwegischen. 2021 wurde sie für ihren Gedichtzyklus "Naturwissenschaften" mit dem Leonce-und-Lena-Preis ausgezeichnet. (AZ)