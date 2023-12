"Im Cult": Ulmer Modegeschäft eröffnet neue Café-Bar

Das Reisebüro hinter dem Münster ist Geschichte. Jetzt ist klar, dass ein Ulmer Modegeschäft mit Tradition sein Angebot erweitern wird.

Seit einem Vierteljahrhundert ist die Hafengasse 2 eine Adresse für Damenmode in Ulm. Jetzt wird das Konzept von "Cult &Co" auf das benachbarte Ladengeschäft übertragen: allerdings gastronomisch.

Mitte Januar eröffnet der Sohn von Gabi und Günther Korisansky hier das "Im Cult", die Café-Bar-Variante der Mode-Boutique. Espresso oder Prosecco wurde schon länger der Kundschaft angeboten, doch jetzt gibt es dafür mehr Raum.

"Im Cult" - neues Café in Ulm

Ein Blick ins "Im Cult": Seit 25 Jahren wird an der Ecke Hafengasse/Münsterplatz Damenmode verkauft. Jetzt wird der Laden um ein gastronomisches Konzept erweitert. Foto: Oliver Helmstädter

Kean Korisansky bringt jahrelange Gastronomie-Erfahrung mit. Ihm strebt eine "Synergie zwischen den Welten". Also der Modewelt und der Gastronomie vor. Café-Bar und Boutique sind verbunden: Der Durchbruch zum ehemaligen Reisebüro ist physisch längst erfolgt.

Der Familie Korisansky sei längst klar geworden, dass in Zeiten des Online-Shoppings vom Sofa aus, dem Einkaufserlebnis eine immer wichtiger werdende Rolle zukomme. Und so längst sich der Einkauf von stylisher Alltagsmode bis zur glamourösen Abendgarderobe künftig mit dem Besuch im Gold-grün gehaltenen Café verbinden. Eine italienische Siebträgermaschine und Zutaten für Spritz-Getränke zeigen, dass das Konzept ein italienisches ist. Unter der Woche soll das "Im Cult" bis 20 Uhr geöffnet sein, am Wochenende bis 22 Uhr.