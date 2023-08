Ulm

Ulmer Müllscouts werben für eine saubere Stadt – mit Erfolg

Grace Eberhardinger zeigt eine Packung mit Hundekotbeuteln, Marvin Oesterle einen Taschenaschenbecher. Die beiden jungen Leute sind als Müllscouts in Ulm unterwegs.

Plus Seit drei Jahren verschenken die Müllscouts Aschenbecher und klären auf, was Abfall auf dem Boden anrichtet. Woher das Konzept kommt und was es auszeichnet.

Marvin Oersterle und Grace Eberhardinger haben Taschenaschenbecher, Hundekotbeutel und Müllsäcke dabei, wenn sie in der Altstadt und an der Donau unterwegs sind. Als Müllscouts sollen der Azubi und die Studentin dabei helfen, die Abfallflut auf dem Boden einzudämmen. Thomas Dombeck, Abfallberater bei den Ulmer Entsorgungsbetrieben Ebu räumt ein: "Im letzten Jahr war ich noch skeptisch." Aber inzwischen sehe man die Folge der Kampagne. Das ist nicht nur in Ulm so.

13 Euro in der Stunde bekommen der 24-Jährige und die 22-Jährige für ihren Nebenjob, die Ebu hat ein Budget in fünfstelliger Höhe für die Kampagne eingestellt. Angesichts der Kosten für die Stadtreinigung sei das gut investiertes Geld, findet Dombeck. Zwar schlüsseln die Ebu beim Messen der Müllmenge nicht auf, wie viel auf den Boden und wie viel in Mülleimern gelandet ist. Klar sei aber: "Es ist sauberer geworden."

