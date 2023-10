Ulmer OB-Kandidatin Lena Schwelling will Grünen-Landeschefin bleiben

Seit zwei Jahren steht die 31-Jährige an der Spitze der Grünen in Baden-Württemberg. Ihre neuerliche Kandidatur begründet sie mit Erfahrungen aus Ulm.

Seit zwei Jahren ist Lena Schwelling gemeinsam mit Pascal Haggenmüller Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Jetzt hat die Ulmerin, die bei der OB-Wahl am 3. Dezember für ihre Partei antritt, verkündet, dass sie ein weiteres Mal für das Parteiamt kandidieren wolle. Schwelling begründete den Schritt damit, dass die Städte und Gemeinden Fundament des Staates und der Demokratie seien. Dort engagiere sie sich, ihre Erfahrungen von dort seien für das Parteiamt wichtig. Schwelling geht auch auf ihre Ulmer Kandidatur ein.

Energiepreise, Fachkräftemangel, Klimakrise und mehr: Auf kommunaler Ebene seien die Umbrüche dieser Zeit besonders deutlich spürbar. Die Menschen erwarteten klare Antworten und pragmatische Lösungen "und die können und müssen wir liefern".

Ohne die kommunale Ebene lasse sich in der Politik nichts erreichen, gibt sich Schwelling überzeugt. Das treibe sie in ihrem 16 Jahre währenden Engagement in der Politik an – so wichtig es auch sei, in Bund und Land zu regieren. Deshalb wolle sie Ulmer Oberbürgermeisterin werden. Im darauffolgenden Jahr werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte gewählt. Dann möchten die Grünen ihre Ergebnisse aus dem Jahres 2019 übertreffen, formulierte Schwelling.