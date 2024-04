Ulmer Philharmoniker: Ein Kosmos der Entdeckungen

Plus Das vierte Philharmonische Konzert der Saison beglückte mit einer heterogenen Auswahl von wenig Bekanntem. Das macht die Werke von Jean-Féry Rebel und Ruth Gipps aus.

An Bemerkenswertem fehlte es dem 4. Philharmonischen Konzert im Congress Centrum wahrlich nicht. Schon der Einstieg brachte den Hörer ein wenig ins Trudeln und Rätseln: Reibende Harmonien, irrlichternde Toncluster zu Beginn. Wer noch nicht ins wie immer informative Programmheft gespickt hatte, musste sich wundern – ein Modernist, ein Avantgardist, der sich ein paar Harmonien von Vivaldi oder Purcell ausgeliehen und aus dem Takt gebracht hat? Mitnichten.

Der Komponist ist ein gewisser Jean-Féry Rebel und sein Werk "Le Cahos" beschreibt die Verwirrung des Kosmos vor der Ausbildung der vier Elemente. Ein ganz bemerkenswertes Stück, das rund 150 Jahre vor der Dämmerung der Moderne mit Klangstrukturen spielt, wie wir sie heute aus der Minimal Music kennen oder auch von einem Giganten der Moderne, Paul Hindemith. Zu dessen monumentaler Symphonie "Die Harmonie der Welt" passte dieser Rebel(l) ganz vorzüglich, beide Werke teilen die Intention einer klanglichen Erkundung von Seins- und Werdenszuständen, die erzählerische Dichte ist immens, der Abschied von klassisch-romantischen Harmonien bittersüß in Szene gesetzt.