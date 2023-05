Ulmer Polizei zieht Poser aus dem Verkehr: So können Vorfälle gemeldet werden

Die Polizei geht in Ulm weiter gegen die "Poserszene" vor. Etliche Verstöße wurden am Wochenende festgestellt. Die Polizei nimmt Meldungen zu auffälligen Autos entgegen.

Die sommerlichen Temperaturen locken wieder die Poser auf die Straße, auch in Ulm. Die Polizei hat nun am vergangenen Freitag die Szene unter die Lupe genommen und dabei etliche Verstöße festgestellt. Weitere Kontrollen dieser Art sollen folgen. Doch es können auch Bürgerinnen und Bürger auffällige Fahrzeuge melden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am vergangenen Wochenende in den Nachtstunden der Verkehr auf dem Ulmer Altstadtring und auch in der Blaubeurer Straße kontrolliert. Genauer unter die Lupe genommen wurden insgesamt 21 Fahrzeuge. Sieben davon hätten nach Angaben der Ermittler unnötig Lärm verursacht, bei vier Fahrzeugen sei die Betriebserlaubnis erloschen.

Fünf Fahrer seien mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Vier dieser fünf hätten sich noch in der Probezeit befunden. Sie würden nun nicht nur einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegensehen, sondern unter Umständen auch einer Nachschulung sowie einer Verlängerung der Probezeit.

Bürgerinnen und Bürger können Poser-Autos der Polizei per E-Mail melden

Zwei Fahrzeuglenker hätten während der Fahrt ihr Smartphone benutzt, drei Insassen seien nicht angeschnallt und an zwei Fahrzeugen sei der Termin für die Hauptuntersuchung überfällig gewesen. Zudem sollen neun Verkehrsteilnehmer einen Platzverweis erhalten haben.

Die Ulmer Polizei kündigt weitere Kontrollen an. Zur Sicherheit aller, wie es heißt. Jedoch können Bürgerinnen und Bürger jetzt auch auffällige Autos an eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse schicken. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Die Polizei nehme diese Hinweise auch telefonisch unter 0731/1880 oder persönlich entgegen. Es wird allerdings darum gebeten, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden. (AZ)

