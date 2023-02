Ulmer Professor macht Erzengel im Münster zum Thema

Im Ulmer Münster prangt seit fast 80 Jahren eine sechs Meter hohe, martialisch anmutende Figur des Erzengels Michael. Die Diskussion darum ist Anlass für ein neues Buch.

Bereits 2013 entbrannte unter Ulmern eine Diskussion darüber, ob die als Teil eines Kriegerdenkmals aufgestellte Figur entfernt werden sollte.

Diese Diskussion nahm Professor Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, zum Anlass, nach der Anerkennung jener zu fragen, die überlebten – seien es Kriegsüberlebende, Überlebende der Konzentrationslager oder Opfer von Sexualstraftaten. Das aus dieser Fragestellung entstandene Buch „Anerkennung psychischer Traumafolgen“ wird Fegert am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr im Ulmer Münster vorstellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fegert, Ulm und der Michaelistag

Als Fegert 2021 gebeten wurde, im Ulmer Münster einen Vortrag zum Michaelistag zu halten, sei für ihn klar gewesen, dass der Umgang mit psychisch traumatisierten Menschen sein Thema sein würde. Fegert: „Ich wollte mich mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit beschäftigen, die die umstrittene Michaelsfigur symbolisieren sollte. Aber auch unser Scheitern, den Betroffenen psychischer Traumafolgen gerecht zu werden und ihr Leid anzuerkennen, hat mich bewegt. Aus der Stoffsammlung für meinen Vortrag ist dann dieser Essayband entstanden“. (AZ)