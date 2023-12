Ulmer Schapfen-Mühle kürt das Getreide des Jahres

Die Schapfen-Mühle als Getreidespezialist mit langer Tradition rückt seit 2022 ein Getreide, das viel Potenzial bietet, als Getreideliebling des Jahres in den Fokus.

Der Getreideliebling 2024 ist für das Familienunternehmen das Urgetreide Emmer. Denn mit ihm lassen sich nicht nur allerlei Leckereien wie wohlschmeckende Brote und nussig-aromatisches Kleingebäck zaubern, sondern Emmer und dessen Anbau stärkt die biologische Vielfalt und schützt somit die Umwelt.

Entscheidungskriterien für die Auswahl sind unter anderem Nährwerte, Verwendungsmöglichkeiten, Geschmack sowie die Einschätzung des Getreideexperten zur weiteren Entwicklung des Getreides.

Schapfen-Mühle ist das älteste Unternehmen in Ulm

Seit 2013 lässt die Schapfen-Mühle in enger Zusammenarbeit mit regionalen Landwirten wieder Emmer anbauen. Die Vertragslandwirte befinden sich alle in einem Umkreis von maximal 20 bis 30 km rund um den Mühlenstandort Ulm. „Durch den Anbau dieser fast vergessenen Getreideart leisten Landwirte einen wertvollen Beitrag zum Arterhalt und stärken so die biologische Vielfalt. Der Anbau von Emmer kann somit als aktiver Umweltschutz gesehen werden“, erklärt Ralph Seibold, geschäftsführender Gesellschafter der Schapfen-Mühle.

Die Schapfen-Mühle, erste urkundlichen Erwähnung 1452, ist Ulms ältestes noch produzierendes Unternehmen und beschäftigt an ihren vier Standorten über 200 Mitarbeiter. (AZ)