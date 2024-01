Ulm

Ulmer Schatzkiste hilft schwerkranken Menschen in Erinnerung zu bleiben

Plus Die Ulmer Schatzkiste ermöglicht schwer-krebskranken Menschen mit Kindern, einen Film über ihr Leben zu drehen. Das hat nicht nur emotionalen, sondern auch therapeutischen Wert.

Im Spätsommer 2020 beginnt die Ärztin Sarah Krämer ihre Arbeit in der Psychoonkologie des Uniklinikums Ulm. Eine ihrer ersten Patientinnen ist eine Frau, von der sie zunächst nichts weiß, nur dass sie ihre Hilfe braucht. Als Krämer das Zimmer auf der Intensivstation betritt, sitzt dort weinend auf dem Bett eine junge Frau, etwa in ihrem Alter, die das Foto eines kleinen Kindes umklammert. "Wird sich mein Kind an mich erinnern können?", fragt die Frau, die kurz zuvor erfahren hatte, dass sie bald sterben muss. "Ich fürchte, er ist zu klein, um sich langfristig zu erinnern", antwortet Krämer. Dass sie der Frau nicht helfen kann, lässt Krämer nicht mehr los und zusammen mit Psychotherapeut Klaus Hönig entwickelt sie ein Angebot für Menschen in dieser Situation: die Ulmer Schatzkiste.

In der Ulmer Schatzkiste befindet sich der "Film Ihres Lebens"

Rund 100 junge Eltern erkranken jedes Jahr an Krebs. Diejenigen von ihnen, die den Kampf gegen die Krankheit verlieren, dürfen ihre Kinder nicht beim Erwachsenwerden begleiten, nicht daran teilnehmen, ihnen nicht helfen. Sie verpassen die Abschlussfeier, den ersten Job und die Hochzeit ihrer Sprösslinge. Kinder, die ihr viertes Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Erinnerungen nicht langfristig speichern, also verlieren auch sie die gemeinsamen Erlebnisse. Dort setzt die Ulmer Schatzkiste an. Sie ermöglicht Menschen in dieser Situation, ein Teil des Lebens ihrer Kinder zu bleiben und dabei selbst zu gestalten, wie man sich an sie erinnert.

