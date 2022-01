Ulmer Selbsthilfebüro Korn zieht um: Das ändert sich

Plus Der alte Raum war eng und schlecht erreichbar, nun sitzt das Selbsthilfebüro Korn im Zentrum von Ulm. Und es gibt eine weitere Verbesserung.

Nach zehn Jahren in einem engen Büro auf dem Gelände der Uniklinik ist das Selbsthilfebüro Korn umgezogen. Für das Budget ist das eine Herausforderung, für die Arbeit dagegen ein Gewinn. Denn in der Kornhausgasse 9 steht endlich ausreichend Platz zur Verfügung – und der Ort ist für fast alle, die sich beraten lassen sollen, besser erreichbar. Ganz aufgegeben werden soll der alte Standort auf dem Eselsberg aber nicht.