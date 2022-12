Ulmer Spatzen und Junge Bläser verbreiten Weihnachtsstimmung

Plus Das gemeinsame Konzert der Spatzenchöre und der Jungen Bläserphilharmonie Ulm fand heuer wieder statt. Zum Finale wird es eng auf der Bühne.

Es war wie einst vor der Pandemie: Das Kombi-Weihnachtskonzert von Ulmer Spatzen und der Jungen Bläserphilharmonie Ulm bedeutete in der Pauluskirche zwei bis auf den letzten Platz besetzte Weihnachtskonzerte. Schließlich sind dabei Chöre und Orchester zu hören, die zu den besten der Bundesrepublik gehören. Für Hans de Gilde, Leiter der Ulmer Spatzen im nunmehr 25. Jahr, war es das letzte Spatzen-Weihnachtskonzert; er wird Ende März in den Ruhestand verabschiedet.