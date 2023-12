Ulmer Stadthaus sucht junge Sängerinnen und Sänger

Beim KlangHaus-Festival 2024 in Ulm wird Liza Lims "Atlas of the Sky" aufgeführt. Benötigt wird dafür noch eine "Crowd", bestehend aus musikbegeisterten jungen Menschen aus der Region.

Kommendes Jahr findet im Ulmer Stadthaus wieder das Festival "KlangHaus" für neue Musik statt. Im Mittelpunkt steht dabei Liza Lims Werk "Atlas of the Sky". Die KlangHaus-Konzerte mit Neuer Musik finden vom 12. bis 14. April 2024 statt. Junge Musikbegeisterte Menschen können diesmal selbst auf der Bühne stehen und mitmachen. Denn "Atlas of the Sky" ist eine zeitgenössische Musik-Performance für eine Sopranistin, drei Perkussionisten und Perkussionistinnen sowie eine "Crowd". Diese soll aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Ulm, Neu-Ulm und der Region bestehen.

So melden sich Interessierte an

Das Stadthaus sucht in Kooperation mit der Abteilung Strategische Sozialplanung der Stadt Ulm rund 20 Musikbegeisterte und Mitmachwillige, die zwischen 14 und 28 Jahre jung sind, musikalische Grundkenntnisse mitbringen und an allen Proben- und Aufführungsterminen Zeit haben. Diese sind vorwiegend in den Osterferien, an Wochenenden und Abenden. Mehr Infos und der genaue Terminplan ist auf der Website des Stadthauses (stadthaus.ulm.de) zu finden. Interessierte melden sich bitte mit dem Betreff Atlas of the Sky und vollständigen Kontaktdaten bis zum 11. Januar 2024 per E-Mail an sp2@ulm.de. (AZ)