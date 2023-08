Ulmer Stadthaus zeigt die moderne Mongolei in Bildern

Plus Mit der Ausstellung "Mongolei. Zeitgenössische Fotografien" lädt das Ulmer Stadthaus zu einer spannenden Entdeckungsreise ein – und zeigt dabei ein Land zwischen Tradition und Umbruch.

Endlose Weiten, Nomaden, die mit ihren Pferdeherden durch die Steppe ziehen und Dschingis Khan, der berühmte Gründer des mongolischen Reiches und gefürchteter Feldherr – die westliche Idee der Mongolei ist geprägt von historischen Auszügen und stereotyper Romantik. Als junge, aufstrebende Demokratie im Spannungsfeld globaler Machtpolitik dürfte die Mongolei den wenigsten im Bewusstsein sein. Mit "Mongolei. Zeitgenössische Fotografien" beginnt am Freitag im Stadthaus eine Ausstellung, die einen ebenso schönen wie schonungslosen Einblick in die Moderne des Landes erlaubt und dabei große Neugier weckt.

Auch für die Kuratorin der Ausstellung, Katharina Menzel-Ahr, war die zeitgenössische, mongolische Fotografie zunächst eine große Unbekannte. Die Idee hinter Ausstellung stammt von der kanadischen Fotografin Nathalie Daoust, die auf einer Reise in die Mongolei eine lebhafte Szene junger Fotografinnen und Fotografen kennenlernte und begeistert zurückkehrte. "Das war alles ziemliches Neuland, aber sehr spannend", sagt Menzel-Ahr, die sich als Sinologin eher beiläufig mit dem stark von China geprägten Land beschäftigte, sich aber sofort meldete, als es darum ging, Daousts Idee in die Tat umzusetzen.