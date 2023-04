Ulmer Stadträte wollen eine Stele zum Gedenken an Rafael Blumenstock

Vor 32 Jahren wurde auf dem Münsterplatz ein junger Mann ermordet. Ein breites Bündnis aus dem Ulmer Gemeinderat will nun ein neues Mahnmal errichten.

Der 28 Jahre alte Musikstudent Rafael Blumenstock war am 4. November 1990 ermordet worden. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt worden, Menschen aus Rafael Blumenstocks Umfeld und politische Gruppierungen halten Menschenverachtung gegenüber jemanden, der außerhalb der Normen lebte, für ein naheliegendes Motiv

"Du lebst in unserer Klage, im Herzen stirbst du nicht", steht auf der im Boden des Münsterplatzes eingelassenen Gedenktafel. Die Marmorplatte, die an die Tat erinnern soll, hat schon seit Jahren einen Sprung. Was die SPD in einem Antrag bemängelt: Mit der Eröffnung der beiden Cafés in der Nähe des Gedenkortes und durch die intensive Nutzung des Münsterplatzes durch Wochen- und Weihnachtsmärkte sowie durch zahlreiche andere Veranstaltungen verschwindet der horizontal auf dem Boden gestaltete Gedenkort aus dem Blickwinkel der Passantinnen und Passanten.

Mord an Rafael Blumenstock war für viele eine rechtsextrem motivierte Tat

Risse und Beschädigungen würden zudem die eine Neugestaltung notwendig machen. In Anlehnung an eine in Ulm seit vielen Jahren eingeführte und gebräuchliche Form, beantragen Grüne-, CDU/UfA- und SPD in einem interfraktionellen Antrag zum Gedenken an Rafael Blumenstock die Aufstellung einer vertikalen Stele. Ein solches "aufstehendes" Mahnmal hatte OB Czisch vor zwei Jahren noch abgelehnt, weil es in starkem Maß Beschädigungen ausgesetzt sei. Eine ganze Reihe an Gruppierungen hatte ein Mahnmal gefordert, das die Erinnerung an eine offensichtlich rechtsextrem motivierte Tat stärke. (AZ/heo)

