Ulmer "Tag der Familie": Mit der Buddelhose auf den Münsterplatz

Lokal Die Aktionen am Ulmer "Tag der Familie" kommen bei Kindern und Eltern an. Doch das nasskalte Wetter verlangt die richtige Kleidung – und lässt manches scheitern.

Zehn Grad und Nieselregen, bisweilen ein Schauer: Um auf dem Ulmer "Tag der Familie" Spaß zu haben, musste man hartgesotten sein – oder zumindest, wie manche der Jüngsten, die mit ihren Eltern zum Münsterplatz und dessen Umgebung gekommen waren, Buddelhosen tragen. Überraschend viele Familien machten sich trotz des nasskalten Wetters auf den Weg, um die Veranstaltung zu besuchen, die "Neu-Ulm spielt" ähnelte.