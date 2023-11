Ulmer Totentanz: Vortrag über ein verlorenes Kunstwerk

Mit 22 Meter Länge gehörte der Totentanz im Ulmer Wengenkloster zu den größten seiner Art. Im vergangenen Jahrhundert wurde er zerstört.

Nach der Säkularisation übertüncht, später im Bombenangriff auf Ulm am Ende des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt – endgültig zerstört aber im Nachkriegs-Wiederaufbau unter Stadtbaumeister Max Guther: Der mindestens 22 Meter lange "Totentanz" im Kreuzgang des Wengenklosters dürfte die älteste monumentale Totentanz-Darstellung auf deutschem Boden gewesen sein, berichtet Ulrich Scheinhammer-Schmid.

Im November gibt es einen Vortrag zum Ulmer Totentanz

Scheinhammer-Schmid hat sich intensiv mit Bedeutung und Schicksal der allegorischen Ulmer Bilderfolge von 14 Tanzpaaren beschäftigt und wird am 13. November um 19 Uhr im Neu-Ulmer Petrussaal (unter der Petruskirche) über den Ulmer Totentanz-Zyklus referieren, den Ulrich Strobel, damals Propst des Ulmer Wengenstifts, 1440 hatte malen lassen. "Totentanz"-Darstellungen, auch "danse macabre" genannt, sind Darstellungen der Vergänglichkeit des Lebens. Sie kamen im 14. Jahrhundert zur Zeit der großen Pestepidemien wohl zunächst in Frankreich auf, grundlegendes Motiv waren Menschen aller Gesellschaftsgruppen – Reiche und Arme, Kleriker und Heiden, Fürsten und Bauern – die mit dem personalisierten Tod einen Reigen tanzen.

Das Wengenkloster hatte mit zwei Umzügen – vom Michelsberg, wo es 1183 als Augustiner-Chorherrenstift erbaut, dann wegen Wasserknappheit auf die Blauinsel verlegt und um 1400 in die Ulmer Innenstadt verlegt wurde – an Bedeutung verloren. In der Ulmer Innenstadt stand es finanziell in Konkurrenz zum Münster, das zur Zeit der erzwungenen Verlegung des Klosters in die Innenstadt gerade geweiht wurde. Es erlebte eine erste große Blüte wieder im 15. Jahrhundert mit dem Ausbau der Bibliothek. In diese Zeit fällt der Auftrag Strobels für den Totentanz, der dem zeitgleich entstandenen Basler Totentanz ähnlich gewesen sein dürfte.