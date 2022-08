Unbekannte Perspektiven: So sieht es im Ulmer Gänsturm aus

Lokal Der Gänsturm in Ulm ist der einzig verbliebene von fünf Tortürmen der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Öffentliche Führungen gibt es keine. Wir haben ihn uns angeschaut.

Er steht im Osten der Stadt, ein massiver Zeuge des Mittelalters. Und er ist der letzte seiner Art: Einst war der 37,5 Meter hohe Gänsturm einer von fünf Tortürmen der mittelalterlichen Ulmer Stadtbefestigung von 1316, von denen vier im 19. Jahrhundert abgerissen wurden – damals verachtet und für überflüssig erklärt als Relikte einer dunklen Zeit. So blieb allein der Gänsturm; letztlich, weil er nie einer Verkehrsplanung im Weg stand. Und er überstand beide Weltkriege, wenn auch beschädigt.