Ulmer Tunnelblick: So führt künftig die B10 unter das Blaubeurer Tor hindurch

Plus Ulm bringt die Super-Baustelle auf den Weg. Die kostet mit 180 Millionen Euro so viel Geld, dass vermutlich anderes auf der Strecke bleiben wird.

Von der "größten Baustelle in Ulm seit langer, langer Zeit" sprach Ulms Baubürgermeister Tim von Winning, von einem "großen Tag" Karl Faßnacht von den Freien Wählern. Bei dem einstimmigen Votum des Ulmer Bauausschusses für die Erneuerung der B10 wurden aber auch warnende Stimmen laut.

So sagte etwa von Winnng, dass Ulm in Anbetracht den immensen Gesamtkosten von 182 Millionen Euro bei anderen Projekten wohl gezwungen sei, kleinere Brötchen zu backen. Auch wenn knapp 105 Millionen Euro für das gewaltige Projekt als Zuschuss vom Land kommen.