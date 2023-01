Ulm

Ulmer Vesperkirche: Der Bedarf an Essen und menschlicher Wärme steigt

Plus Nach zwei Jahren Pause öffnet in Ulm wieder das "große geistliche Restaurant". Die Verantwortlichen der Vesperkirche rechnen mit einem großen Andrang.

Die Zeiten sind schwierig. So schwierig, dass in Ulm auf offener Straße Lasagne gestohlen wird, wie jüngst im Ulmer Polizeibericht zu lesen war. Die Corona-Pandemie und der Krieg der Russen gegen die Ukraine mit all seinen Folgen sind hier längst zu spüren. Das fühlt auch der Pfarrer der Ulmer Pauluskirche, Peter Heiter, weshalb er mit einem verstärkten Ansturm auf die Vesperkirche rechnet. Dort gibt es vom 19. Januar bis 15. Februar täglich ein warmes Mittagessen. Der Auftaktgottesdienst in der Pauluskirche findet am 18. Januar um 18 Uhr statt.

