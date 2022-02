Ulm

vor 21 Min.

Ulmer Vesperkirche kommt an – und feiert Gospel-Gottesdienst zum Abschluss

Mehr als 5500 Vespertüten werden die Ehrenamtlichen am Ende der Aktion an bedürftige Menschen in Ulm verteilt haben.

Plus Noch mehr Vespertüten als im Vorjahr und viel Interesse an den "Mutworten": Die Bilanz der Ulmer Vesperkirche fällt positiv aus. So wird der Abschluss gefeiert.

Von Sebastian Mayr

Die genaue Zahl ist noch nicht bekannt, die Aktion ist schließlich noch nicht abgeschlossen. Aber Pfarrer Peter Heiter rechnet damit, dass die Ehrenamtlichen der Ulmer Vesperkirche bis einschließlich Sonntag, 13. Februar, mindestens zehn Prozent mehr Vespertüten ausgeben werden als im Vorjahr. "Das werden an die 5500 Vespertüten sein", schätzt Heiter, der als Pfarrer der Paulusgemeinde für die Armenspeisung verantwortlich ist. Zum Abschluss wird in der Pauluskirche ein Gottesdienst gefeiert – mit einem besonderen Gast.

