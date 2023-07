Ulmer Volksfest setzt erstmals auf vier Brauereien und zehn Neuheiten

Plus Eine Weltpremiere, weitere Neuerungen und ein buntes Programm. Das Ulmer Volksfest beginnt. Gastronomie, Fahrgeschäfte und Aktionen im Überblick.

Jahrelang floss ausschließlich Gold Ochsen aus den Zapfhähnen auf dem Ulmer Volksfest. Dieses Jahr ist das anders, der Gerstensaft kommt von vier Brauereien. Es gibt eine Reihe weiterer Neuheiten – bei den Fahrgeschäften, beim Programm und bei den Öffnungszeiten.

Wie in den vergangenen Jahren soll das Fest Familien ansprechen, ein Bierzelt mit "Ballermann-Stimmung" gibt es bewusst nicht. Essen und Trinken kommen in den drei Gastrodörfern und beim Treff "Karls Bierbrunnen" auf die Tische. Erstmals werden sie von vier unterschiedlichen Brauereien beliefert: Gold Ochsen ("Beckers Almhütte"), Hoepfner aus Karlsruhe ("Krusigs Dorf"), Zwiefalter Klosterbräu ("Die Alm") und Riegele aus Augsburg ("Bierbrunnen"). Der Preis für die Maß Bier soll unter zehn Euro liegen.