Ulm

vor 2 Min.

Ulmer Volkshochschule bietet inklusive Erwachsenenbildung an

Plus Die Inklusiven Bildungswoche soll Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Die Organisatoren erklären die Hintergründe des Projekts.

Von Florian Lang

Die Forderung "Bildung für alle" ist eine, die sehr leicht zu unterstützen, aber umso schwieriger mit Leben zu füllen ist. Franz Schweitzer, Vorstand der Behindertenstiftung Tannenhof Ulm, und Edith Doleschel von der Ulmer Volkshochschule haben sich genau dieser Aufgabe angenommen und gemeinsam das Konzept für die "Inklusive Bildungswoche Ulm" entwickelt, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden wird. Unter dem Motto "Miteinander und voneinander Lernen" bietet die Volkshochschule vom 8. bis zum 13. Mai ein breit gefächertes Programm an Kursen, Veranstaltungen und Vorträgen an, das sich gleichermaßen an Menschen mit und ohne Behinderung richtet.

Angeboten werden unter anderem Kurse für Kunstbegeisterte, die sich im Theaterspielen, Malen und Musikmachen versuchen können, und Sportkurse wie bei der inklusiven Laufgruppe der t-runners. Darüber hinaus wird es auch praktische, lebensnahe Veranstaltungen geben, beispielsweise eine Einführung in die Smartphone-Nutzung, einen Erste-Hilfe-Kurs und eine Beratung zu den Themen Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht.

