Ulmer Weihnachtsmarkt: Die Hälfte ist schon vorbei

Mit dem zweiten Adventssamstag ist schon Halbzeit auf dem Weihnachtsmarkt. Citymanagerin spürt Kaufzurückhaltung in Ulm.

Gefühlt war gerade erst Weihnachtsmarkteröffnung, nun scheint bereits das Ende in Sicht zu kommen. Tatsächlich ist der Ulmer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr mit genau vier Wochen Laufzeit einer der kürzesten überhaupt. Noch aber ist Zeit, um durch die kleinen Gassen der Budenstadt mit ihren weihnachtlichen Namen zu schlendern.

Selbst bei Nieselwetter war der Markt in der vergangenen Woche vor allem Abends und am Wochenende sehr gut besucht. "Trotz des Trubels finden sich aber immer noch Ecken, wo sich der Glühwein oder die Bratwurst ungestört genießen lässt", versichert Ulm-Messe- und Weihnachtsmarktchef Jürgen Eilts. Insbesondere tagsüber gibt es so Gelegenheit, vor den Ständen, die Handwerkstechniken zeigen oder besonders aufwendig dekorierte Auslagen haben, einfach mal ganz in Ruhe zu gucken.

Musik am Ulmer Münster trotz Gema-Ärger

Das Musikprogramm im Münsterportal findet dieses Jahr trotz Gebührenärger mit der Gema statt. "Andere Weihnachtsmärkte haben die Reißleine gezogen und ihr Musikprogramm gekürzt oder gleich ganz gestrichen. Wir sind froh, zumindest für dieses Jahr einem Kompromiss mit der Verwertungsgesellschaft gefunden zu haben", sagt Eilts, der findet, dass das Programm im Münsterportal einen besonders festlichen Akzent setzt. Deutlich "trubeliger" dürfte die die "Eisdisco" am kommenden Mittwoch, 13. Dezember, werden: Von 17 bis 20.30 Uhr kann jede(r) bei freiem Eintritt mit Musik seine Runden auf dem Eis drehen.

Die Innenstadt war am 2. Adventssamstag wieder gut besucht. "Ab 10 Uhr waren unsere Parkhäuser voll", berichtet Klaus Linder von der städtischen Parkbeztriebsgesellschaft. " In Summe sind wir mit dem zweiten Adventssamstag durchaus zufrieden. Die Frequenz in der Innenstadt war sehr gut, die Kundinnen und Kunden entspannt und in Shoppping-Laune. Vor allem im Bereich Textil verlief der Samstag sehr gut - warme Pullover, Mäntel und Strickwaren wurden am Wochenende verstärkt geshoppt. Natürlich ist auch Schmuck ein beliebtes Weihnachtsgeschenk und wurde gerne gekauft", zieht Citymanagerin Sandra Walter vom eine vorsichtig positive Zwischenbilanz. "Dennoch ist in vielen Bereichen weiterhin eine generelle Kaufzurückhaltung zu spüren, die auch ein Weihnachtsgeschäft in Summe nicht auffangen kann."

Viel Besuch aus Italien in Ulm

Zur Belebung der Fußgängerzone vor dem Wochenende haben auch Besuchergruppen aus Norditalien beigetragen: Traditionell nutzen viele den Feiertag Mariä Empfängnis, um eine Tour zu süddeutschen Weihnachtsmärkten zu machen. Reger Betrieb herrschte am Wochenende auch in der Tourist-Info im Stadthaus. "Wie immer sind die auswärtigen Gäste von unserem Weihnachtsmarkt hellauf begeistert", freut sich Astrid Kattau von der Ulm/Neu-Ulm-Touristik.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Viel los in der Innenstadt und auf dem Münsterplatz, erfreulich wenig bei der Polizei: "Aus Sicht des Polizeipräsidiums Ulm verlief die vergangene Woche und das letzte Wochenende auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt weiterhin ruhig. Die Polizei war mit einer angemessenen Anzahl an Kräften im Bereich des Weihnachtsmarkts unterwegs. Es wurde lediglich der Diebstahl eines Geldbeutels gemeldet" , verlautet aus dem Neuen Bau. (AZ)