Ulm

vor 17 Min.

Ulmer Weihnachtsmarkt droht "Todesstoß": Kann nicht mehr gesungen werden?

Plus Weil sich die Kosten für Urheberrechte an Weihnachtsliedern vervielfacht haben, drohen gravierende Einschnitte beim Rahmenprogramm. Nicht nur Ulm ist betroffen.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Einem wesentlichen Bestandteil des Ulmer Weihnachtsmarkts droht das Aus. Von einem Wermutstropfen spricht Jürgen Eilts, der zusammen mit Simone Huber für die Ulmer Messe den Weihnachtsmarkt organisiert. Denn weil die "Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte" (Gema) ihre Berechnungsgrundlage geändert hat, seien Weihnachtskonzerte am Portal des Ulmer Münsters nicht mehr zu finanzieren.

Was ist die Gema? 1 / 3 Zurück Vorwärts Die "Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte" ( Gema ) ist eine weltweit agierende Autorengesellschaft ( Verwertungsgesellschaft ) für Werke der Musik. Denn: Hinter der kreativen Leistung der Komponistinnen und Komponisten, der Textdichterinnen und Textdichter steckt harte Arbeit. So wie das Patentrecht Erfinderinnen und Erfinder schützt, so schützt das Urheberrecht die Musikschaffenden – mit einem gesetzlich verbrieften Recht auf angemessene Vergütung, wenn ihre Werke genutzt werden.

Die Aufgabe der Gema ist es, dieses Nutzungsrecht für unsere über 90.000 Mitglieder im Inland sowie für die mehr als zwei Millionen ausländischen Berechtigten zu vertreten und zu wahren. Für private Party müssen keine Lizenzen bezahlt werden. Anders verhält es sich, wenn eine Veranstaltung öffentlich ist.



Die fast alle zwei Tage stattfindenden Konzerte am Portal des Ulmer Münsters gehören seit Jahrzehnten zur Weihnachtstradition in Ulm. Gebühren an die Gema habe die Ulmer Messe auch in den vergangenen Jahren bezahlt. Jeder der Chöre habe Eilts eine "Playlist" mit Liedern - von Oh' Du Fröhliche bis Jingle Bells - gegeben, die er dann an die Gema weiterleitete. Als "bespielte Fläche" galt der Bereich direkt vor dem Portal des Münsters, etwa 300 Quadratmeter. Fällig würden dafür in den vergangenen Jahren etwa 1500 Euro für sämtliche Auftritte eines Weihnachtsmarkts. Diese Gebühr habe sich "mehr als verzehnfacht", so Eilts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen