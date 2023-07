Ulmer Wilhelmsburg brilliert in Doppelfunktion: Open-Air-Bühne und Pilzfarm

In den Kellergewölben der Ulmer Wilhelmsburg passiert Unerwartetes. Unter optimalen Bedingungen wachsen Pilze hinter historischen Mauern, die vor Ort auch gleich verzehrt werden können.

Der zweijährige Jakob kann es kaum erwarten, bis er sein Schälchen mit den frittierten Pilzen und die Knoblauchsoße dazu bekommt. Die Austern- und die Limonenseitlinge, die das Ulmer Start-up-Unternehmen "Burgpilz" in den Gewölben der Wilhelmsburg züchtet, sind bei Besuchern des "Sister Act"-Musicals sehr beliebt - und manche kommen danach einfach zum Essen wieder, so wie Jakobs Eltern.

Ungefähr 130 Portionen pro Musical-Abend verkaufen der Stand, in dem die Pilze zubereitet werden, erzählt Jochen Rank, einer der beiden Burgpilz-Geschäftsführer. Die Pilze werden in der Pause des Musicals gern gegessen, und auch vor Vorstellungsbeginn, was - mit einem Glas Wein oder einem alkoholfreien Getränke - gemütlicher ist. Zu ihrer Beliebtheit trägt sicher nicht nur der leckere Geschmack, sondern auch die Frische der Pilze bei. Denn kürzere Wege können Nahrungsmittel praktisch nicht gehen: Zwischen dem Ort, an dem sie kultiviert werden, und den Tischen, an denen sie gegessen werden, liegen nur wenige Meter.





Pilze finden in der Wilhelmsburg optimale Bedingungen. Foto: Dagmar Hub

So wachsen in Pilze in der Ulmer Wilhelmsburg

Spannend ist der Blick ins Innere der Burg, in die Gewölberäume, wo die Pilze wachsen. Dort liegen die Säcke mit dem Substrat - Bio-Heu und -Stroh mit Körnern und eben mit dem Pilzmyzel. Zunächst kommen diese Säcke in einen Raum mit sommerlichen Temperaturen, ihnen wird Frischluft zugeführt; nach etwa zwei Wochen wird es für die zukünftigen Pilze Herbst, und bei kühleren Temperaturen um die 16 Grad wachsen sie in dichten Trauben aus den Schlitzen, die - wegweisend - schon in den Substratsäcken sind.

Experimente mit exotischen Pilzen

Weitere zwei Wochen später sind die Seitlinge erntereif und werden mit dem Messer abgeschnitten, weniger perfekte Teile werden sofort aussortiert. Perfekt sind die Bedingungen im Inneren der Burg für die Pilze, erzählt Jochen Rank. Der Kalkstein wirkt quasi antibakteriell, sodass die Pilze nicht von Bakterien befallen werden, und die in den Gewölben vorhandene Luftfeuchtigkeit ist ideal für die Pilze. Aktuell experimentieren Rank und Kompagnon Sven Gastrock mit den in tropischen Ländern wachsenden Rosenseitlingen, die bereits lachsfarben aus ihren Substratsäcken lugen. Sie sind empfindlicher als ihre Verwandten, die in der Burg gedeihen, erzählt Jochen Rank; die wärmeliebenden Pilze mit der außergewöhnlichen Farbe, die ein anderes Substrat benötigen, bleiben kürzer frisch als ihre gelben und grauen Verwandten aus weniger warmen Regionen der Erde: Limonenseitlinge kommen ursprünglich aus Russland und Asien, Austernseitlinge sind auf der Welt weitverbreitet.

Dreimal kann man diesen Vorgang mit dem Substrat machen, dann ist es verbraucht. Geerntet wird praktisch täglich, denn Jochen Rank und Sven Gastrock verkaufen auch auf dem Ulmer Wochenmarkt. Auf der Burg, an den Vorstellungsabenden, helfen Ihnen Freunde wie der Historiker Eberhard A. Merk beim Zubereiten der Pilze, denn es soll ja möglichst schnell gehen: In der Pause wollen die Musical-Besucherinnen und -Besucher möglichst zügig verköstigt werden, um zum zweiten Teil der Inszenierung gestärkt und rechtzeitig auf dem Platz zu sitzen. Und Genießer wie der kleine Jakob haben schließlich auch noch nicht viel Geduld, wenn es lecker duftet.