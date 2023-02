Ulmer Zelt: 14 neue Acts gehen in den Vorverkauf

Das Programm der diesjährigen Spielzeit in der Friedrichsau verdichtet sich. Ab Sonntag gibt es Tickets für diese 14 neuen Künstlerinnen und Künstler.

Gleich 14 neue Acts für diese Festivalsaison haben die Macher des Ulmer Zelts nun bekannt gegeben. Die Tickets dazu gibt es dann ab diesem Sonntag im Vorverkauf. Die 35. Spielzeit des Ulmer Zelts startet dieses Jahr am 24. Mai. Die Macher versprechen ihren Fans einmal mehr die auf die gewohnt bunte, zwischen Vertrautem und Neuem, Etabliertem und Experimentellem ausbalancierte Mischung aus Musik, Kabarett und Akrobatik.

In der zweiten Vorverkaufsrunde mit dabei sind die Kabarettisten Wilfried Schmickler, Hagen Rether und Max Uthoff. Im Konzertbereich gibt es Indiefolk der Gruppe The Gardener & The Tree, Irishfolk mit Kíla, australischen Rock mit Wolfmother, Indiepop von Fortuna Ehrenfeld, Jazzpunk von Botticelli Baby, Willy Astor verspricht einen Weltmusik-Abend an der Gitarre, Calexico bringen Tex-Mex-Sound mit, die internationale Band Light Babylon kündigt ebenfalls Weltmusik an, Zärtlichkeiten mit Freunden präsentieren ihr ganz eigenes Genre "Musik-Kasperett", MASAA bezeichnen ihre Musik als Weltjazz mit arabischen Liedtexten und Megaloh rappt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr im großen Zelt in der Friedrichsau.

Ende März sollten noch weitere Veranstaltungen freigegeben werden, kündigt Zeltpressesprecher Adrian Büsselmann an. Am 17. April werde dann das gesamte Programm veröffentlicht, und am 21. April seien dann alle Veranstaltungen im Vorverkauf zu finden.

Diese Acts kommen 2023 ins Ulmer Zelt

So weit steht das Programm für die diesjährige Zeltsaison schon fest:

Freitag, 26. Mai: FARID (bereits im Vorverkauf)

Samstag, 27. Mai: ÄTNA (bereits im Vorverkauf)

Sonntag, 28. Mai: Wilfried Schmickler

Donnerstag, 1. Juni: The Gardener & The Tree

Freitag, 2. Juni: Kíla

Samstag, 3. Juni: Wolfmother

Sonntag, 4. Juni: Hagen Rether

Mittwoch, 7. Juni: Fortuna Ehrenfeld

Sonntag, 11. Juni: Helmfried von Lüttichau (bereits im Vorverkauf)

(bereits im Vorverkauf) Donnerstag, 15. Juni: Botticelli Baby

Freitag, 16. Juni: Willy Astor & Freunde

& Freunde Samstag, 17. Juni: Hubert von Goisern (Vorab-Kontingent vergriffen, Verkauf wieder ab 21. April)

(Vorab-Kontingent vergriffen, Verkauf wieder ab 21. April) Mittwoch, 21. Juni: Steiner & Madlaina (bereits im Vorverkauf)

Samstag, 24. Juni: Calexico

Sonntag, 25. Juni: Max Uthoff

Donnerstag, 29. Juni: Light in Babylon

Sonntag, 2. Juli: Zärtlichkeiten mit Freunden

Donnerstag, 6. Juli: MASAA

Freitag, 7. Juli: Megaloh

Weitere Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern und den Ticketshop gibt es unter ulmerzelt.de. Die Karten gibt es als E-Ticket und als gedrucktes Hardticket per Post. Der begrenzte Vorverkauf für die 14 neuen Acts beginnt am Sonntag, 5. Februar, um 10 Uhr. (AZ)

