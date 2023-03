Ulmer Zelt: Auch Juli und Blind Guardian kommen in die Au

Der Vorab-Vorverkauf beim Ulmer Zelt geht am Sonntag weiter. Die Organisatoren geben acht neue Acts bekannt.

Das Zeltprogramm wächst. Am 5. März gehen nun weitere acht Veranstaltungen in den Vorab-Vorverkauf. 27 Künstlerinnen und Künstler der insgesamt 35 Abendvorstellungen der 35. Spielzeit in der Friedrichsau stehen somit fest. Für diese Acts gibt es bald Karten.

Rock-Fans kommen heuer besonders auf ihre Kosten. Zu dem bereits bekannt gegebenen Hard-Rock Konzert mit Wolfmother (03. Juni) gesellen sich nun Auftritte der Artrock Band RPWL (31. Mai), der Pop-Rock Band Juli (08. Juni), der Hard-Rock Band Royal Blood (10. Juni) und als besondere Gäste das Roots-Rock Duo Larkin Poe (28. Juni) hinzu.

Im Ulmer Zelt wird wieder viel geboten

Auch für Indie-Fans hat die Programmgruppe in diesem Jahr noch eine Überraschung parat. Die norwegische Gruppe KAKKMADDAFAKKA kommt am 5. Juli ins Zelt. Im Bereich Kabarett wird Lars Reichow (18. Juni) die Sonntagstermine komplettieren. Die Nina Simone Story (22. Juni) mit Sängerin Fola Dada soll laut Veranstaltern für Gänsehautmomente sorgen. Einen fulminanten Abschluss der Spielzeit 2023 verspricht das Zeltteam mit der Speed-Metal Band Blind Guardian (08. Juli).

Der wieder begrenzte Vorab-Vorverkauf startet am Sonntag, 5. März um 10 Uhr über unseren Ticketshop auf der Zeltwebsite. Die Karten sind dort als E-Ticket oder Hardticket, das per Post zugestellt wird, erhältlich.

Die diesjährige Spielzeit in der Friedrichsau beginnt am 24. Mai und geht bis 8. Juli. Am 17. April wird das gesamte Programm veröffentlicht und ab 28. April gibt es für alle Veranstaltungen Karten im Vorverkauf. (AZ)

