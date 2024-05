Ulm

14:47 Uhr

Ulmer Zelt: Concerto fantastico mit Gogol und Mäx

Plus Die Musikclowns Gogol und Mäx sind auf Abschiedstournee und das Publikum im Ulmer Zelt ist restlos begeistert von dieser Mischung aus Artistik, Slapstick und Musik.

Von Florian L. Arnold

Die schönste Kunst kann sich nicht entfalten, wenn es die Küchenschabe nicht will – in diesem Fall kein echtes Ungeziefer, sondern der mexikanische Ohrwurm "La Cucaracha", der jetzt in Partyzonen den Ohrnerv tötet, früher aber einmal der Obrigkeit als provozierendes Revolutionslied in den Ohren lag. Wenn Gogol und Mäx auftreten, ist die obsessive Küchenschabe immer dabei – als Antagonist zum "concerto serioso", das "Gogol" alias Christoph Schelb fortwährend ausruft. Aber so sehr er sich auch müht, hochernst und äußerst seriös Bach, Mozart und Liszt zu spielen, "Mäx" ist als subversiver Gegenpart mit riesigen Clownschuhen, wirrem Haarwust und Schlabberhose zur Stelle, um das Seriöse zu zertrümmern.

Mäx, das ist Max-Albert Müller, 67 Jahre frisch, zieht aus den zahlreichen Kisten und Kästen auf der Bühne immer wieder ein neues Instrument hervor, um Gogol - zu dessen großem Unbehagen - zu begleiten. Und Gogol nimmt ihm alle Instrumente weg. Aber Mäx findet immer einen Weg zur Klangerzeugung und so werden auch einfache Haushaltsobjekte wie Bürste, Gartenschlauch und Säge zu Musikinstrumenten. Auf denen eben auch, zum Missfallen von Gogol, immer wieder aufs Neue der Ohrwurm "La Cucaracha" angestimmt wird. Die beiden Musikkomödianten sind seit drei Jahrzehnten auf den kleinen und großen Bühnen unterwegs, immer zur großen Begeisterung des Publikums. Und der Fankreis der beiden Virtuosen, die sich im württembergischen Stauffen trafen, ist stets gewachsen. Der Grund ist einfach: Etwas derartiges sieht man heute kaum noch.

