Ulmer Zelt: Das Festival-Team ist wieder komplett

Das Ulmer Zelt startet mit frischer Energie und zwei neuen Gesichtern in den Vorverkauf zur kommenden Spielzeit. Nachdem der bisherige Pressesprecher Adrian Büsselmann und die künstlerische Leiterin der Festivals, Cordula Baier, aufgehört hatten, waren zwei wichtige Stellen beim Ulmer Zelt vakant. Jetzt, wo die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit schon wieder auf Hochtouren laufen, ist das Team wieder komplett.

Neben den zahlreichen Ehrenamtlichen, die Jahr für Jahr das Fundament des Festivals bilden, sollen nun zwei neue Hauptamtliche frischen Wind ins Team bringen, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt: Anne Mann, studierte Kulturwissenschaftlerin und zuletzt beim Deutschen Musikfest tätig, verstärkt ab sofort die Bereiche Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: „Das Ulmer Zelt ist für viele – und auch für mich – ein Herzensort. Ich freue mich darauf, die besondere Atmosphäre, das kulturelle Angebot und das Miteinander weiter ins Rampenlicht zu rücken. Es ist ein Privileg, ein Festival mitzugestalten, das so viel Begeisterung weckt.“ Ab Januar wird Mareike Welte das Team als Referentin für Programm und Veranstaltungsbetreuung ergänzen: „Ich bin beeindruckt vom Engagement in den einzelnen Arbeitsgruppen – für mich im Speziellen in der Programmgruppe! Die besondere Mischung und Vielfalt im Programm wollen wir in jedem Fall beibehalten und viele schöne Tage und Abende im, am und ums Zelt herum schaffen.“ Die gelernte Veranstaltungskauffrau arbeitet derzeit noch beim Roxy Ulm.

Mehr als hundert Engagierte sorgen beim Ulmer Zelt jedes Jahr dafür, dass Musik, Kabarett, Kinderprogramm, Begegnungen und Gastronomie zu einem großen Sommererlebnis verschmelzen. Elke Merk, seit neun Jahren die hauptamtliche Leiterin der Gastronomie, organisiert alles rund um das Gastrozelt und den gemütlichen Biergarten. Auch Robert Freudigmann, der Büromanager und Zeltmitglied von Beginn an, ist nach wie vor dabei und sorgt für einen reibungslosen, administrativen Ablauf in der Zelt-Geschäftsstelle.

Die 38. Spielzeit des Ulmer Zelts startet dann wieder im Mai. Die ersten Veranstaltungen des mehrere Wochen dauernden Festivals sind schon in den Vorverkauf gegangen, zum Beispiel Gerhard Polt und die Well Brüder, die am 20. und 21. Mai auf der Bühne stehen. Auch für Element of Crime (1. Juni) gibt es schon Karten. Nähere Informationen zu Programm, Tickets und Mitmachmöglichkeiten gibt es unter www.ulmerzelt.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Ulmer Zelts. (AZ)