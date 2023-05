Ulmer Zelt eröffnet: Im Biergarten gibt's jetzt auch Cider aus Dornstadt

Die Stars des Ulmer Zelts heißen dieses Jahr Hubert von Goisern oder Royal Blood. Eine ähnliche Zugkraft hat alle Jahre wieder die Gastronomie.

Seit 35 Jahren ist das Ulmer Zelt in der Ulmer Friedrichsau. Immer schon ist der heimliche Star neben dem Kulturprogramm der Biergarten, der sich idyllisch zwischen der Donau, den insgesamt drei Zelten und dem satten Grün der Au schmiegt. Zum Inventar seit nunmehr zwei Jahrzehnten gehört "Hexabeck" Harald Döz, der zusammen mit seiner Frau Siggi Flammkuchen und Crêpes serviert.

Flammkuchen von Hexabeck im Ulmer Zelt

"Das Ulmer Zelt liegt mit sehr am Herzen. Es ist gut, dass es sowas gibt", sagt Döz, der auch dieses Jahr wieder seine selbst genähte rote Kappe aufziehen wird, die ein Relikt aus einem Vierteljahrhundert Flammkuchenlieferant für Mittelaltermärkte ist. Auf Wunsch schieben die beiden Hexabecks dieses Jahr auch eine neue Flammkuchenvariante in den 400 Grad heißen Ofen: Mit Kapern, Oliven, Feta und Jalapeños geht's geschmacklich Richtung Griechenland.





Harald Döz, der Hexabeck, auf einem Streetfoodmarkt. Foto: Alexander Kaya

Die Änderungen am Zelt-Biergarten liegen eher im Detail: Wie Zelt-Sprecher Adrian Büsselmann berichtet, werden Plastikflaschen nun gänzlich verbannt. Cola, Fanta und Co gibt es jetzt aus Mehrwegflaschen aus Glas. Ganz plastiklos kann das Zelt aber aus Sicherheitsgründen allerdings nicht werden - wer mit seinem Getränk eine Konzertveranstaltung besucht, bekommt nach wie vor Bier und Co in einem Kunststoffbecher.

Es ist angerichtet: Das Ulmer Zelt steht. Und auch die kleine "Gastro Meile" in der Ulmer Friedrichsau ist bereit. Foto: Oliver Helmst�dter

Zwischenai und Haidanai aus Dornstadt

Neu sind Produkte des Dornstädter Produzenten Alb-Apfel. Nach einem erfolgreichen Testlauf im vergangenen Jahr gehört jetzt regionaler schwäbischen Craft-Cider zum Dauersortiment. Den Apfelwein aus Obst von Streuobstwiesen der Region, also Cider, gibt es in den Varianten Zwischenai - mit Apfel und Hopfen, - sowie Haidanai - mit Apfel, Birne und Heu. Michael Gugelfuß und Martin Häfele, die Menschen hinter Alb-Apfel, entwickelten ihr alkoholisches Getränk eigentlich für das Obstwiesenfestival in Dornstadt. Corona verzögerte die Premiere. Dem klassischen Most wollten die beiden, der eine Druckereibesitzer, der andere Winzer und Getränkeforscher, ein regional verwurzeltes Produkt mit einem Geschmacksprofil von internationalem Format und schwäbischer Tradition entgegensetzen.

Ansonsten setzt das Team des Ulmer Zelts bei der Kulinarik auf Bewährtes: Die Fans von eher bodenständigen Klassikern bedient auch dieses Jahr Cheers, die Gaststätte aus der Ulmer Oststadt, mit Schnitzel, Wurst und Pommes. Wer es etwas exotischer mag, hat die Wahl zwischen Taste of Tempura und Abyssinia. Taste of Tempura ist in der Region durch einen Foodtruck bekannt, der von Ulm bis Weißenhorn die Vielfalt zwischen thailändischen Currys, vietnamesischen Suppen und Tempura - gefüllten Teigtaschen - anbietet.

Wenn Kila kommt, gibt es im Ulmer Zelt Guinness

Noch exotischer für mitteleuropäische Gaumen sind die Gerichte des Ulmer Restaurants Abyssinia, das die äthiopische Küche in die Friedrichsau bringt. Je nach Veranstaltung ist auch die Zelt-Lounge geöffnet. Hier werden Cocktails - von Tequila Sunrise über Moscow Mule bis hin zum Gin Cucumber serviert. Das Bier kommt wie in den vergangenen Jahren von Berg aus Ehingen. Treu bleibt sich das Zelt auch heuer mit der alljährlichen Ausnahme: Wenn eine Band aus Irland anreist, dann gibt's auch Guinness. Dieses ist der Fall am Freitag, 2. Juni, wenn die siebenköpfige Gruppe Kila traditionelle Klänge aus Irland mit Weltmusik und Rock verknüpft.