Ulmer Zelt: Es kommen wieder mehr Besucher

Am Samstagabend rockte noch Blind Guardian das ausverkaufte Ulmer Zelt, jetzt wird schon wieder abgebaut. Die Verantwortlichen wagen eine erste Bilanz zur 35. Zelt-Spielzeit.

Das Ulmer Zelt erholt sich von der langen Coronapause: War die Stimmung nach der letztjährigen Spielzeit noch etwas gedrückt, so geben sich die Verantwortlichen nach der diesjährigen Spielzeit ganz zufrieden - sogar was das Finanzielle anbelangt.

"Wir waren mit wunderbarem Wetter und einem wunderbaren vielfältigen Programm gesegnet", sagt Vorstandsmitglied Jan Ilg und lobt damit auch die Arbeit der Programmgruppe im Zeltverein und der künstlerischen Leiterin Cordula Baier. Es waren in diesem Jahr einige Publikumsmagneten dabei, ausverkauft waren im Abendprogramm neun Veranstaltungen, darunter die Auftritte von Musikkabarettist Willy Astor, Austropop-Star Hubert von Goisern, Kabarettist Max Uthoff und das Abschlusskonzert der Metalband Blind Guardian. Viele Besucherinnen und Besucher kamen auch zum verschobenen Konzert von Wolfmother, zu Juli oder auch zum Zeltauftakt mit ClockClock.

Dabei sei es gar nicht das Ziel der Programmmacher gewesen, das Zelt jeden Abend voll zu bekommen, erklärt Cordula Baier. "Manches haben wir so einkalkuliert, dass es nicht so gut nachgefragt ist", sagt sie. So fanden sich im Programm auch nischigere Veranstaltungen, die, so glaubt Baier, diejenigen begeistert haben dürften, die sich für solche Dinge interessierten. "The Nina Simone Story", die der Musik und dem Leben der Jazzsängerin und Bürgerrechtsaktivistin nachspürte, oder auch das Projekt Pyanook, in dem Klavierspielen mit moderner Technik auf ein neues Level gehoben wurde, zählten zu diesen besonderen Veranstaltungen.

Ulmer Zelt lockt 85.000 Besucher in die Au

Das Publikum dankte es. Kamen vergangenes Jahr 16.000 Besucher zum Abendprogramm, waren es heuer mit 16.600 Menschen etwas mehr, obwohl es weniger Veranstaltungen waren. Auch das Loungeprogramm war stets gut besucht, sagt die Verantwortliche Gabi Veith. "Es gab kein Konzert, bei dem nicht vor der Bühne getanzt wurde", sagt sie. Die Kinderveranstaltungen kamen ebenfalls gut an, obwohl die Sperrung des Donaustegs das Zelt hier Besucher gekostet hatte. Einige Neu-Ulmer Grundschulklassen kamen deswegen nicht zum Kindertheater. Insgesamt, so schätzt das Zelt-Team, fanden dennoch rund 85.000 Besucherinnen und Besucher den Weg in die Au - rund 10.000 mehr als im vergangenen Jahr. Der Löwenanteil davon entfällt auf den Biergarten, der vom durchweg guten Wetter in den vergangenen sieben Wochen extrem profitiert hatte.

Mit der gut gehenden Gastro könnte dann voraussichtlich auch das Minus im Programmbereich ausgeglichen werden, meint Robbi Freudigmann als Sprecher der Finanzgruppe. Gestiegene Künstlergagen, höhere Gehälter für Techniker und die gestiegenen Energiekosten belasten auch die Zeltkasse. Das genaue finanzielle Gesamtergebnis steht dann in ein wenigen Wochen fest, wenn alle Rechnungen eingegangen und bezahlt sind, das Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt. Das Zelt stemmt dabei rund 90 Prozent der Kosten selbst, die übrigen zehn Prozent setzten sich aus Fördergeldern der Stadt Ulm (57.700 Euro), des Landes Baden-Württemberg (28.850 Euro) und durch des Fördervereins Freundeskreis Ulmer Zelt (15.000 Euro) zusammen.

Ohne die Ehrenamtlichen gäbe es kein Festival

Ohne die viele ehrenamtlich geleistete Arbeit im und ums Zelt wäre diese Finanzierung nie möglich. Auch in diesem Jahr waren wieder 130 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, dazu kamen weitere 120 Helferinnen und Helfer, die ebenfalls kostenlos mit angepackt haben. "Was unsere Ehrenamtlichen alles leisten, geht eigentlich auf keine Kuhhaut", sagt Vorstandsmitglied Jan Ilg. Und trotz der vielen Arbeit sei die Stimmung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer gut gewesen.

Dass es mit der Institution Ulmer Zelt wie gewohnt weitergeht, dürfte niemanden überraschen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen jetzt für wenige Wochen ihren wohlverdienten Urlaub und dann geht es schon ans Planen und Vorbereiten für die 36. Spielzeit. Das Datum steht schon: Am 22. Mai 2024 geht es wieder los mit sieben Wochen voller Musik und Kultur in der Friedrichsau.