Ulm

vor 52 Min.

Ulmer Zelt: Kabarettist Florian Schroeder probt den Neustart

Plus Viele Kabarettisten behaupten von sich, auf den "erhobenen Zeigefinger" zu verzichten. Florian Schroeder gehört zu wenigen, die das auch wirklich schaffen. Nun war er im Ulmer Zelt zu Gast.

Von Franziska Wolfinger

Kabarettist Florian Schroeder suchte jüngst im Ulmer Zelt einen neuen Messias, ganz demokratisch natürlich. Mit Wahlkärtchen. Er selbst schielte da aber schon längst auf ein anderes Amt: Schroeder will Bundeskanzler werden. Kanzler Schroeder - der Name klingt ja auch ganz vertraut. Beste Voraussetzungen also für den Wahlkampf, der sich neben tagesaktuellem Kabarett mit in die Friedrichsau mischt. "Neustart" heißt das Programm. Ob der gelingt?

Unter den Kabarettisten auf den deutschen Bühnen gibt es so manche Exemplare, die zum Schnellsprechen neigen. Der Kabarettabend saust am Publikum vorbei und schon kurz nach dem Schlussapplaus weiß man gar nicht mehr so genau, was die lustige Person auf der Bühne eigentlich genau erzählt hat. Florian Schroeder ist bisweilen so ein Schnellsprecher, aber er weiß das auch. Damit im Publikum niemand den Anschluss verliert, gibt der Künstler vor Beginn persönlich eine kleine Einführung ins eigene Werk. Zwischendurch dann die Nachfrage: Alle noch dabei? Wunderbar.

