Ulmer Zelt: Grandioser Abschluss nach einer Spielzeit mit Problemen

Im Ulmer Zelt kreuzen sich Träume und Wirklichkeit. Die Bilanz fällt trotz grandioser Auftritte gemischt aus. Der Abschluss mit Joo Kraus liefert die richtigen Töne.

Das hat etwas von Prophetie und unverbrüchlichem Optimismus, dieses "We are doing well", mit dem Joo Kraus sein mitten in der Pandemie veröffentlichtes Album betitelte. Denn wem ging es, von Krisengewinnlern mal abgesehen, in diesen Tagen schon gut? Kraus selbst musste herb zurückstecken, mehr als 40 Veranstaltungen absagen, Uraufführungen canceln. Aber das ist eben Joo Kraus: nicht unterkriegen lassen, gute Laune bewahren und mittels Musik nach vorne schauen. Jetzt, zwei Jahre später, heizte der Jazztrompeter dem Ulmer Zelt mit einem nachgeholten Konzert ordentlich ein – und man kann kaum sagen, was am Ende schöner ist: die lässig-entspannte Musik, die Spielfreude der Musiker oder die gute Laune im rappelvollen Zelt.

Kraus brachte es auf den Punkt: "Dass wir hier wieder zusammen sein können, ist ein Riesengeschenk!" Ja, so fühlte es sich wirklich an. Für diesen einen Abend konnte man das wirklich glauben: "We are doing well" – also: uns geht es gut. Tanzen zu den druckvollen Funk-Rhythmen einer exquisit aufgelegten Band, die sich neben Kraus an Trompete, E-Gitarre und Loops aus seinen langjährigen Mitstreitern Torsten Krill (Drums, auch Produktion und Mixing), Kontrabassist Veit Hübner und Pianist Ralf Schmid zusammensetzt.

Das Ulmer Zelt 2022 in Zahlen 1 / 5 Zurück Vorwärts Von 18. Mai bis 2. Juli gab es 75 Veranstaltungen im Ulmer Zelt, davon 37 am Abend, 20 für Kinder und 18 als Teile des kostenlosen Rahmenprogramms.

Rund 16.500 Besucherinnen und Besucher kamen zu den Abendveranstaltungen, rund 8000 Gäste kamen zum Kinderprogramm. Dazu kommen rund 6000 Besucherinnen und Besucher des Rahmenprogramms und etwa 45.000 Menschen, die in den Biergarten und den restlichen Außenbereich kamen. In Summe rechnet das Team mit etwa 75.000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Zeltgelände.

Acht Veranstaltungen waren ausverkauft: Pippo Pollina, Martina Schwarzmann, Christian Ehring, High Voltage am Samstag und Sonntag, Ukulele Orchestra of Great Britain, Niedeckens BAP und Mighty Oaks.

Pro Gast und Veranstaltung zahlt die Stadt Ulm 1,89 Euro Zuschuss, insgesamt waren das 57.700 Euro beziehungsweise fünf Prozent der Gesamteinnahmen. Weitere 28.850 Euro wird das Land Baden-Württemberg beisteuern, 13.000 Euro hat der Verein der Freunde des Ulmer Zelts für 2022 gespendet.

100 Ehrenamtliche, zweieinhalb Hauptamtliche, zwei zeitlich befristete Angestellte für die Nachtwache sowie 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Minijobs in der Gastronomie arbeiteten mit. (AZ)

Joo Kraus, der deutsche Exportschlager aus Ulm, ist seit Jahrzehnten auf unzähligen Bühnen, in Jazzclubs und auf Festivals unterwegs, seine Fusion aus Jazz, Funk, Soul, Drum'n'Bass, Elektro und Hip-Hop ist in der internationalen Jazz-Szene längst zur Marke geworden, hat Nachahmer und Nachmacherinnen erzeugt, aber ans Original kommt eben nichts heran. Und das hat zu jedem Song einen flockigen Spruch auf den Lippen, erklärt etwa, wie der brandneue Song "Elvis in Paris" zustande kam: "Irgendwie klang der Song französisch für uns, also dachten wir: Elvis schläft irgendwo in Memphis im Zug ein, der Zug fährt und fährt… und Elvis erwacht in Paris am Gare de L'Ouest". Ja, man kann in seiner federleicht intonierenden Trompete, in den swingenden Rhythmen ein wenig französischen Sommerchanson erkennen. Mehr noch aber die unbändige Experimentierlaune, die diese vier Musiker gemeinsam über alle Genregrenzen blicken und spielen lässt. Herrlich, wie sich da groovige 70er-Jahre-Lässigkeit mit trashigem 80er-Disko-Sound mischt, wie die Trompete über dem fröhlichen Treiben ein paar helle, optimistische Volten schlägt.

Ein Abschlussabend ganz nach dem Geschmack des Ulmer Zelts: Beste Laune, ausverkauft, Bombenstimmung. Leider ist dem nicht so, wenn das Zelt-Team auf das diesjährige Ergebnis blickt. Mit 37 Abendveranstaltungen hatte man zwar sogar zwei Hauptprogrammpunkte mehr als in der letzten regulären Spielsaison 2019. Davon waren allerdings nur acht Abende ausverkauft – etwa Martina Schwarzmann, die, so Zelt-Programmleiterin Cordula Baier, "unerwartet schnell ausverkauft" war. Auch Niedeckens BAP, Mighty Oaks und High Voltage machten das Zelt voll. Anderes schwächelte im Kartenverkauf, sodass am Ende statt prognostizierter (besser gesagt: erhoffter) 20.000 verkaufter Karten nur rund 16.500 Karten über den Tresen gingen. 2019 waren es sogar noch 22.000 verkaufte Karten. Woran es lag? An zehn eher nassen Tagen, wo wenig los war? Vielleicht an der Zurückhaltung nach den langen Corona-Auszeiten, vielleicht an den Zukunftssorgen der Menschen. Nicht am Programm jedenfalls, da sind sich alle sicher. "Alle auf und vor der Bühne hatten Spaß", weiß Cordula Baier, "eine sehr erfolgreiche Spielzeit. Das 'Erlebnis Zelt' funktioniert weiterhin."

Bilanz einer ungewöhnlichen 34. Spielzeit im Ulmer Zelt

"Wir sind liquide", beeilt sich etwa Robbie Freudigmann vom Zelt-Verein, Fachbereich Finanzen, zu erklären. Das sei auch dem Umstand zu verdanken, dass die Stadt Ulm in den ausgefallenen Spielzeiten 2020 und 2021 ihre Fördersummen nicht zurückverlangte. Aber das Zelt hat eben auch laufende Kosten zu bestreiten, muss in Ausstattung, neue Anlagen und einen neuen Sanitärwagen investieren. "We are doing well"? Gerade noch. "Die Stimmung ist sehr gut", führt Freudigmann weiter aus. "Wir konnten sogar das Team der Helfer erweitern, alle waren glücklich." Wichtig: Es gab keine Ausfälle, weder auf noch hinter der Bühne; selbst im Vor-Corona-Jahr 2019 habe man drei Konzertabsagen gehabt. Die neue Leiterin, Cordula Baier, ist trotz der angespannten Kassenlage voll des Lobes und der Zuversicht: "Mir war ja klar, was für eins Wahnsinnsaufwand das Zelt bedeutet, aber wie viele Menschen sich hier Tag und Nacht engagieren und zur Stelle sind, wenn man sie braucht, hat mich doch überrascht." Besonders berührt hat sie auch die Rückmeldung der Mighty Oaks. Die sagten ihr: "Das Konzert in Ulm war keine Arbeit, sondern ein Tag Urlaub."

Damit es dem Zelt auch künftig gut geht, wollen die "Zeltler" im Herbst, wenn alle Zahlen final vorliegen und man in die Planung der nächsten Spielzeit geht, prüfen, wie man das 2022er-Ergebnis im kommenden Jahr ausgleichen kann. Etwa durch einen vorgezogenen Vorverkauf, wie Freudigmann überlegt, oder, so Nagel, durch einen anderen Mix im Angebot. Vielleicht mehr Musik? Nur im äußersten Notfall werde man Hilfe bei der Stadt suchen. Denn faktisch hat das Zelt bis zum Mai 2023 keine Einnahmen zu erwarten.

Großes Finale bei bestem Sommerwetter mit Joo Kraus im Ulmer Zelt

Der Ulmer Exportschlager Joo Kraus lieferte einen gelungenen Abschlussabend fürs Ulmer Zelt. Bei seinem Auftritt zeigte sich, wie sich Träume und Wirklichkeit in der Spielzeit kreuzten. Foto: Stefan Meissner/Ulmer Zelt

Die Zukunftssorgen waren beim Kraus-Konzert für einen Moment Makulatur. Wenn einen einer vergessen lassen kann, dass nicht alles zum Besten steht, dann Kraus und Band. Die geizten weder mit Zugaben noch mit Auszügen aus den früheren, sehr erfolgreichen Alben. Ein Alltime-Hit, den Kraus immer weiter verfeinert, ist "Smooth Operator". Der geschmeidige Song wird dank Kraus' verspieltem Mix aus Trompetenspiel und Loops zum Retro-Funkerlebnis, während "How is my Hair??" juxig oldschooligen Funk referenziert. Und dass sich die Band – leider mit in der Mischung etwas überdrehten Bässen – in "Back to Hell" wie eine vielköpfige Big Band anhört, ist schon ein Wunder. Gelungen vorgeheizt hatte übrigens das Knudsen Fessele Streit Trio mit Sängerin Lea Knudsen, Pianist Joe Fessele und Saxofonist und Sänger Norbert Streit. Knudsen, Schwäbin mit dänischen Wurzeln, brachte das Publikum redselig und mit Power in Trab, Fessele drückte Hardbop-Rhythmen ins sonst schmusige "Summertime" von Gershwin und die eigenwillige Jazzversion von Princes "I want your Kiss" hatte Pep. Alles in allem: Eine Spielzeit mit vielen Höhepunkten, einem großartigen Abschluss mit coolen Crossover-Sounds und einigen Sorgen für das Zelt-Team. Man darf aber gewiss sein: Ein Sommer ohne Zelt ist kein Sommer. Die Ulmer werden ihr Festival in der Au nicht im Regen stehen lassen.