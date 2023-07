Ulm

Ulmer Zelt: "High Voltage" sorgt für Hochspannung

Vorhang auf und Bühne frei im Ulmer Zet für die möglicherweise besten Varietékünstler, die es in Deutschland gibt: Bei High Voltage by Maik M. Paulsen ist der Name Programm.

Plus Zweimal ausverkauftes Zelt und laute, ausgelassene Stimmung beim Publikum: Das schaffte einmal mehr das "High Voltage"-Doppelevent. Auch wenn es im Publikum Ärger gab.

"Best of Variete" heißt die Show, die aktuell durch Deutschland tourt und auch in Ulm bejubelt wurde. Dahinter steckt Maik Paulsen, ein Gewächs der Staatlichen Artistenschule Berlin.

In der Vergangenheit waren im Zelt immer wieder Absolventen dieser Berliner Artistenschule mit einer von Paulsen arrangierten Show zu Gast, diesmal waren es nicht die Newcomer, sondern Artisten, die schon Jahre im Geschäft sind. Moderiert wurde die "Best of Variete"-Show vom Profi Daniel Reinsberg, der selbst auch als Zauberer und - genial - als Bauchredner auftrat.

