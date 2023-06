Ulm

18:34 Uhr

Ulmer Zelt: Kabarettist Lars Reichow findet klare Worte

Plus Politisch, erzählerisch, musikalisch: Kabarettist Lars Reichow bringt ein facettenreiches Programm mit vielen Lachern auf die Bühne.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Lars Reichow ist ein Freund deutlicher Worte. Das merkte auch das Publikum, das am Sonntagabend ins Ulmer Zelt gekommen war, um den Kabarettisten reden zu hören. Deutliche politische Botschaften mischten sich unter humorige Lieder und nachfühlbare Familiengeschichten. Auch ein Satz, der Reichow jüngst Ärger mit der Justiz einbrachte, fiel im Zelt.

Demut beweisen

"Ich!" heißt das aktuelle Programm, mit dem Reichow nun in seiner "Lieblingsstadt" ("Das sage ich wirklich nicht überall!") Ulm zu Gast war. Dabei soll der Titel nicht arrogant klingen, das Personalpronomen, 1. Person Singular, soll hier eher ein Ausdruck größter Bescheidenheit und Demut sein, erklärt Reichow, der zum Beispiel Demut in seiner Ehe beweist, in dem er die Rolle seiner Frau in der Beziehung mindestens gleich groß gewichtet als seine eigene. Die Frau nämlich ist "die Macherin", die die Dinge umsetzt, die ihm als dem "Merker" so auf- und einfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen