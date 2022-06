Ulmer Zelt: Kleine Zupfinstrumente lösen große Begeisterung aus

Im ausverkauften Zelt begeistert das einzige Ukulele-Orchester Großbritanniens das Publikum. Der Abend in der Friedrichsau wartet mit einer weiteren besonderen musikalischen Begegnung auf.

Sie sind very British indeed, wirken richtig seriös und elegant, und sie haben jede Menge Musikalität und britischen Humor in sich: Das Ukulele Orchestra of Great Britain brachte das ausverkaufte Zelt zum Mitsingen, zu tobender Begeisterung und Standing Ovations. Was man mit der Ukulele, dem hawaiianischen Saiteninstrument, dessen Name "springender Floh" bedeutet, alles anstellen kann – unglaublich!

Gerade mal 41 Zentimeter lang ist so eine Sopranino-Ukulele, und wenn der über zwei Meter große Peter Brooke Turner das Instrument spielt, wirkt es genau so, wie Bandkollegin Leisa Rea spottet: "a fridge magnet", ein Kühlschrankmagnet. Aus acht Mitgliedern besteht das 1985 gegründete und bis heute einzige britische Ukulele-Orchester, das mit dem United Kingdom Ukulele Orchestra sogar Nachahmer in Deutschland gefunden hatte. Ein britisches Gericht hatte der Band untersagt, in Großbritannien den Namen zu tragen.

Mit Ukulele und Gesang begeistert das Orchester das Publikum

Was die Musikerinnen und Musiker aus der Familie dieser kleinen Instrumente an Klang herausholen, sei es Rock oder Folk, sei es Klassik oder Funk, sei es Soul oder Jazz, das macht einfach nur Spaß. Dazu können sie richtig gut singen, alle acht. Dass einige von ihnen weitgehend Deutsch sprechen, ist für das Publikum im Zelt unterhaltsam – einige der besonders bösehumorigen Gags kommen aber gerade in ihrer Muttersprache am besten rüber.

Ach ja, British – zu Großbritannien gehört auch Schottland. Einziges schottisches Mitglied der hochmusikalischen Komödianten ist die in Dumfries geborene Laura Currie. Sie will den anderen sieben Orchestermitgliedern Kultur beibringen – und greift dann zum Italo Pop. Es ist ein Ritt durch einige Jahrzehnte Hitgeschichte, die die acht auf die Zelt-Bühne bringen. Und immer klingt es, als seien auch andere Instrumente beteiligt, nicht "nur" Ukulelen – obwohl die vollständig genügen, um abzurocken. Man muss es erlebt haben, wenn der weißhaarige Dave Suich das Band seines langen Pferdeschwanzes löst und headbangend "Highway to Hell" rockt, im Anzug mit eleganter Sternchen-Fliege am weißen Hemd! Bei "Thank You for the Music" von ABBA - der Hit ist inzwischen auch 45 Jahre alt - gehen im Zelt die Smartphone-Taschenlampen an, Arme mit schwenkenden Lichtern begleiten den Mitsing-Song.

Die Zugabe wird zum Event

Wie verschieden die Bandmitglieder sind und wie gigantisch ihre musikalische Bandbreite, das zelebrieren sie am Ende zum höchsten Vergnügen des Publikums: Man diskutiert für steifere britische Verhältnisse überraschend heftig auf Englisch und kann sich nicht auf ein Stück für die Zugabe einigen, die Vorschläge reichen schließlich von Georg Friedrich Händel über Gloria Gaynors "I Will Survive" bis Frank Sinatras "Fly Me to the Moon". Was tun? Ben Rouse ist beleidigt, dass sein Händel-Vorschlag nicht durchgeht, und futtert erst mal eine Banane. Der Kompromiss? Klar, jeder spielt und singt seinen Vorschlag als Zugabe – und zwar gleichzeitig. Das Zelt tobt. Wie hatte man so ein Event in den vergangenen Jahren vermisst!

Lesen Sie dazu auch

Zum Abend gehörte aber auch noch eine andere Art der Begegnung mit Musik: Während der Pause zogen Klänge eines einsamen Saxofons, wunderbar melancholisch und weich, aus Richtung Fertighaussiedlung herüber. Wer dem Klang folgte, entdeckte hinter dem Absperrgitter der als Flüchtlingsunterkunft dienenden Messehallen den zwölfjährigen Gleb aus Kiew, der hier mit seiner Familie untergebracht ist. Versunken spielte er, allein mit seinem geretteten Saxofon, dem Trubel der Unterkunft für eine Weile entflohen. Auch das kann Musik – und danke auch an Gleb für die wundervollen Klänge an diesem Abend.