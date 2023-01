Ulm

Ulmer Zelt 2023: Macher blicken optimistisch auf die Spielzeit

Niedeckens BAP war in der "Zelt"-Saison 2022 einer der Publikumsmagneten. Aber auch in diesem Jahr wollen die "Zelt"-Macher den Besucherinnen und Besucher einige Highlights bieten.

Plus Trotz einiger Herausforderungen soll sich auch diesen Sommer das typische "Zelt"-Feeling einstellen. Einige Acts stehen schon fest. Bei den Tickets gibt es eine Neuerung.

Als sie ihre neue Stelle als künstlerische Leiterin des Ulmer "Zelts" antrat, habe sie eine große Befürchtung gehabt, gesteht Cordula Baier: "Was ist, wenn wieder eine Corona-Welle kommt, wenn wir absagen oder schließen müssen?" Doch sie wurde beruhigt: "Keine Sorge, wir Zeltler halten zusammen und finden immer einen Weg." Nach ihrer ersten Saison in der Friedrichsau glaubt Cordula Baier, die zuvor viele Jahre den "Zehntstadel" in Leipheim geleitet hatte, fest an diese besondere Kraft des immerhin 100 Menschen umfassenden, vorwiegend ehrenamtlich agierenden Teams. Und blickt, trotz harter Herausforderungen wie etwa den an allen Fronten steigenden Preisen, zuversichtlich in die kommende Saison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

