Ulm

vor 33 Min.

Ulmer Zelt: Pyanook als Klangwunder im Ulmer Zelt

Plus Pyanook setzt neue Maßstäbe im Ulmer Zelt. Ralf Schmid versammelt ein erstklassiges Ensemble für das spielerische Konzert.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Für den Pianisten, Komponisten und Arrangeur Ralf Schmid war der große "Pyanook“-Abend im Ulmer Zelt im wahrsten Sinn des Wortes ein Heimspiel. Denn der gebürtige Giengener, seit 20 Jahren Professor an der Freiburger Musikhochschule, ist der Region nach wie vor eng verbunden, nicht zuletzt durch die musikalische Freundschaft mit Trompeter Joo Kraus.

Für den Gig im Ulmer Zelt hatte sich der Klangmagier nicht nur seine „Mi.Mu-Gloves“ angezogen, sondern auch ein erstklassiges Ensemble um sich versammelt. Der bekannteste Name in diesem Projekt: der norwegische Trompetenstar Nils Petter Molvaer. Es ist in der Musikszene wohl öfter der Fall, dass man einander schon lange "auf dem Schirm" hat, bevor es dann wirklich zur ersten Zusammenarbeit kommt. Für Schmidt jedenfalls ging durch Molvaers Mitwirkung an Pyanook ein Traum in Erfüllung.

