Ulmer Zelt startet den Vorverkauf

In einem halben Jahr ist es schon wieder soweit: Die Konzertsaison in der Friedrichsau beginnt. Tickets gibt es ab sofort.

Manchem klingen die letzten Konzerte in der Friedrichsau vielleicht noch in den Ohren. Blind Guardian rockten zum Abschluss, aber auch Willy Astor und Wolfmother füllten das Zelt. In einem halben Jahr geht es schon wieder los. Nun beginnt der Vorverkauf für die Zeltsaison 2024.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir können euch schon jetzt die ersten 12 Veranstaltungen der 36. Spielzeit präsentieren", teilen die Veranstalter mit. Die Tickets sind seit diesem Mittwoch, 22. November erhältlich.

Naturally 7 eröffnen die 36. Spielzeit im Ulmer Zelt

Am 29. Mai eröffnen Naturally 7 (A-Cappella) die Spielzeit. Einen Tag später versprechen Gogol & Mäx humorvolle Unterhaltung im Bereich Comedy. Am Ende der ersten Zelt-Woche spielen LaBrassBanda (Freitag, 31. Mai). Am Donnerstag, 6. Juni, tritt Daniel Herskedal (NordicAmbient) mit seinem Tuba-Soloprogramm auf und eine Woche später, am Donnerstag, 13. Juni, spielen Mono Inc. Alternative Rock im Ulmer Zelt.

Jazzfreunde dürfen sich auf das Tingvall Trio am Samstag, 15. Juni, freuen, während der Kabarettist Christoph Sieber sein Programm "Weitermachen!" am Sonntag, 16. Juni, präsentiert. Im weiteren Verlauf des Monats stehen MusikComedy mit Die Schlagzeugmafia am Freitag, 21. Juni, sowie Musik-Kabarett mit den Well-Brüdern aus'm Biermoos am Donnerstag, 27. Juni, auf dem Programm. Den Juni beschließt Herbert Pixner & The Italo Connection mit einem Alpen-Jazz-Rock-Auftritt am Freitag, 28. Juni. Der Juli startet mit Kaffkiez und deutschem Indie-Pop am Donnerstag, 4. Juli, und abschließend präsentiert die Nils Landgren Funk Unit am Samstag, 6. Juli, ein beeindruckendes Funk-Spektakel zum Spielzeitabschluss 2024.

In den kommenden Wochen werden noch weitere Acts und Verkaufsstarts bekannt gegeben, teilen die Veranstalter mit. Das Ulmer Zelt ändert ab der kommenden Spielzeit sein Vorverkaufsprozedere. Anders als bisher wird direkt von Beginn an das gesamte Kartenkontingent freigeschaltet - der finale Verkaufsstart kurz vor der Spielzeit entfällt somit. Im Ticketshop, in dem auch Gutscheine erhältlich sind, werden künftig knappe Kartenbestände angezeigt.

Für die Zeltlounge sucht das Team noch Künstlerinnen und Künstler. Musikerinnen, Musiker und Bands aus Ulm, Neu-Ulm und Umgebung (bis 50 Kilometer Entfernung) können sich noch bis zum 24. Dezember bewerben. Den Fragebogen dazu finden Interessierte auf der Zelthomepage ulmerzelt.de. (AZ)