Ulmer Zelt startet Ticketverkauf am Münster

Ab Freitag gibt es wieder Karten für Hubert von Goisern und Wolfmother im Ulmer Zelt.

Der Kartenwagen ist vorgefahren. Ab diesen Freitag, 28. April, gibt es die Eintrittskarten für die Veranstaltungen im Ulmer Zelt auch wieder in der Stadt zu kaufen. Persönlich vorbeikommen soll sich in diesem Jahr wieder lohnen: Der Kartenwagen öffnet am Freitag schon um 16 Uhr, der Onlineverkauf über den Ticketshop auf der Zelthomepage erst um 18 Uhr.

Neu in den Vorverkauf gehen ClockClock, die das Eröffnungskonzert am 24. Mai spielen, The Next Movement, Une Touche d’Optimisme, PYANOOK feat. Nils Petter Molvaer, füenf und unsere Varieté-Abende High Voltage. Außerdem wird das Restkontingent für die bereits vergriffenen Tickets für Hubert von Goisern und Wolfmother freigeschaltet.

Das Ulmer Zelt in der Friedrichsau bietet heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm. Biergarten und Zeltbetrieb finden bis 8. Juli statt. Der Kartenwagen ist in der Innenstadt vor dem M25 (Ecke Schuhhausgasse) zu finden. (AZ)