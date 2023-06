Ulmer Zelt: Wolfmother spielt am Samstag nicht

Der für diesen Samstag geplante Auftritt der australischen Band Wolfmother kann nicht wie geplant stattfinden. Das sagt das Management der Musiker zu der Absage.

Für die Organisatoren des Ulmer Zelts kommt das wohl dem Super-Gau gleich: Ausgerechnet die australische Rockband Wolfmother - eines der Highlights im diesjährigen Zelt-Line-Up - sagt ihren Auftritt diesen Samstag kurzfristig ab. Ob es einen Ersatztermin geben wird, ist noch unklar.

Zelt-Sprecher Adrian Büsselmann teilt mit: "Aktuell versuchen wir noch einen Ersatztermin in unserer restlichen Spielzeit unterzubringen, können hier aber zum jetzigen Stand noch keine Terminbestätigung bekannt geben." Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er sich aber optimistisch, dass es noch klappen kann. Für einen möglichen Nachholtermin behielten die gekauften Karten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Frontmann Andrew Stockdale schafft es nicht nach Ulm

Das Management von Wolfmother wendet sich mit einem offiziellen Statement auch direkt an die Fans: "Liebe Besucher des ulmer zelts, leider haben wir soeben erfahren, dass Wolfmother Frontmann Andrew Stockdale aus logistischen Gründen nicht nach Ulm kommen kann. Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, aber leider war keine davon mit unserem Zeitplan vereinbar." Weiter heißt es dort, man hoffe, dass Wolfmother bald im Rahmen ihrer Tour nach Ulm zurückkehren werden. Auch das Management verweist auf die Abstimmungen für einen Ersatztermin.

Auch wenn es im großen Zelt am Samstag keinen Auftritt geben wird, bleibt es nicht still in der Friedrichsau. Im Loungezelt spielt um 18 Uhr die Band Black Ocean's Edge. (AZ)