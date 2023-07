Ulmer Zelt zieht Bilanz für 2023: Es kommen wieder mehr Besucher

Plus Am Samstagabend rockte noch Blind Guardian das ausverkaufte Ulmer Zelt, jetzt wird schon wieder abgebaut. Die Verantwortlichen wagen eine erste Bilanz zur 35. Zelt-Spielzeit.

Das Ulmer Zelt erholt sich von der langen Coronapause: War die Stimmung nach der letztjährigen Spielzeit noch etwas gedrückt, so geben sich die Verantwortlichen nach der diesjährigen Spielzeit ganz zufrieden - sogar was das Finanzielle anbelangt.

"Wir waren mit wunderbarem Wetter und einem wunderbaren vielfältigen Programm gesegnet", sagt Vorstandsmitglied Jan Ilg und lobt damit auch die Arbeit der Programmgruppe im Zeltverein und der künstlerischen Leiterin Cordula Baier. Es waren in diesem Jahr einige Publikumsmagneten dabei, ausverkauft waren im Abendprogramm neun Veranstaltungen, darunter die Auftritte von Musikkabarettist Willy Astor, Austropop-Star Hubert von Goisern, Kabarettist Max Uthoff und das Abschlusskonzert der Metalband Blind Guardian. Viele Besucherinnen und Besucher kamen auch zum verschobenen Konzert von Wolfmother, zu Juli oder auch zum Zeltauftakt mit ClockClock.