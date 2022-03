Ulmer Zoll: Drogenspürhündin Vicky geht in wohlverdienten Ruhestand

Plus Viele Jahre half Schäferhündin Vicky dem Ulmer Zoll beim Auffinden illegaler Drogen. Nun scheidet sie altersbedingt aus – und hinterlässt eine große Lücke.

Die Karriere liest sich beeindruckend: Über zehn Jahre im Dienst, 450 Fälle von Rauschgiftschmuggel enttarnt und dabei mehr als 50 Kilogramm an illegalen Substanzen aufgespürt. Vicky – da sind sich alle anwesenden Ulmer Zollbeamten einig – war eine besonders profilierte Drogenspürhündin. Nun hatte die mittlerweile gealterte Dame ihren letzten Arbeitstag auf einem Rastplatz der B10 in der Nähe von Dornstadt. Hier konnte sie ein letztes Mal ihre speziellen kriminalistischen Fähigkeiten vorzeigen – und ihr "Entdecker" von Vicky und ihrem größten Fund schwärmen.